انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن

السعودية والتوجه للصين- ماذا ينتظر من القمة العربية الصينية؟

قبيل انطلاق القمة الصينية - العربية في المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع، حرص الصينيون على التأكيد على الدور الذي يريدون لعبه في الشرق الأوسط. لكن ما هي حدود هذا الدور وما علاقة الولايات المتحدة بنطاقه؟