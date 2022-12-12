انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن

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تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال القمة الأمريكية الأفريقية بحضور نحو خمسين من قادة دول القارة الافريقية. ويتضمن جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام أوجه التعاون الجديدة بين الولايات المتحدة ودول الأفريقية المشاركة في القمّة.
تعقد القمة الأمريكية-الأفريقية الثانية في واشنطن بمشاركة نحو خمسين وفدا من القارة السمراء. وستكون القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا على رأس جدول الأعمال. فيما يسعى القادة الأفارقة لشراكة أكثر عدلا.
قبيل انطلاق القمة الصينية - العربية في المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع، حرص الصينيون على التأكيد على الدور الذي يريدون لعبه في الشرق الأوسط. لكن ما هي حدود هذا الدور وما علاقة الولايات المتحدة بنطاقه؟
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
مهما كانت زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للسعودية مهمة لتعزيز التعاون العربي الصيني، فإن هذا التعاون سيبقى في حدود لا يؤثر فيها بشكل سلبي ملموس على العلاقات مع واشنطن. ما أسباب ذلك؟ وكيف ستتطور علاقة العرب مع بكين؟
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