 انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن | DW الأخبار | DW | 13.12.2022

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DW الأخبار

انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال القمة الأمريكية الأفريقية بحضور نحو خمسين من قادة دول القارة الافريقية. ويتضمن جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام أوجه التعاون الجديدة بين الولايات المتحدة ودول الأفريقية المشاركة في القمّة.

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