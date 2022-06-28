 انطلقوا من المكسيك.. مصرع 46 مهاجرا داخل شاحنة في تكساس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2022

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أخبار

انطلقوا من المكسيك.. مصرع 46 مهاجرا داخل شاحنة في تكساس

لقي 46 مهاجرا مصرعهم بسبب اختناقهم داخل مقطورة شاحنة بولاية تكساس الأمريكية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. ويلقي الحادث الضوء على استمرار تهريب البشر من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

أسوأ حادث مصرع مهاجرين على الحدود الأمريكية المكسكية منذ سنوات (276/2022)

أسوأ حادث مصرع مهاجرين على الحدود الأمريكية المكسكية منذ سنوات

 

قال مسؤولون في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية إن السلطات عثرت على 46 مهاجرا موتى داخل مقطورة شاحنة في المدينة يوم الاثنين (27 يونيو/حزيران 2022).

وذكرت إدارة مكافحة الحرائق في سان أنطونيو أنه جرى نقل 16 آخرين ممن وجدوا داخل المقطورة إلى المستشفى وهم يعانون من ضربات الشمس والإعياء، بينهم أربعة قصّر. وأضافت أنه لا يوجد أطفال بين الوفيات.

وقال تشارلز هود رئيس إدارة الإطفاء في سان أنطونيو في مؤتمر صحفي "كانت مقطورة تبريد، لكن لم تكن هناك وحدة تكييف هواء عاملة على ما يبدو".

مختارات

الرئيس الأمريكي يضع حدّاً لسياسية سلفه دونالد ترامب حول الهجرة، موقعاً ثلاثة مراسيم من شأنها "إلغاء سياسيات خاطئة" ومحو "وصمة العار الأخلاقية والوطنية" الموروثة عن الإدارة السابقة، يقول جو بايدن.

كشف مساعدون للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه سيوقع 15 إجراء تنفيذيا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية، وذلك بما يلغي سياسات وضعها سلفه ويمثل أولى خطوات الرئيس الجديد. فما هي القرارات التي تحظى بهذه الأولوية لدى بايدن؟

وارتفعت درجات الحرارة في سان أنطونيو، التي تبعد نحو 250 كيلومترا عن الحدود المكسيكية، إلى 39.4 درجة مئوية يوم الاثنين مع نسبة رطوبة عالية.

وقال قائد شرطة المدينة وليام ماكمانوس إن أحد العاملين في مبنى قريب سمع صرخة استغاثة وخرج ليتحقق من الأمر. ووجد الرجل أبواب الشاحنة مفتوحة قليلا ونظر إلى الداخل فوجد عددا من الجثث. وقال ماكمانوس إن هذه أكبر حادثة من نوعها في المدينة، مضيفا أنه جرى احتجاز ثلاثة أشخاص بعد الحادث، رغم أن ضلوعهم فيه لم يتضح بعد.

وقال متحدث باسم سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية إن قسم تحقيقات الأمن الداخلي التابع لها يحقق بالتنسيق مع الشرطة المحلية في "حادث تهريب مزعوم للبشر".

وتسلط الوفيات مرة أخرى الضوء على التحدي المتمثل في السيطرة على عبور المهاجرين للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي وصل إلى مستويات قياسية.

ووصف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على تويتر اختناق المهاجرين في الشاحنة بأنه "مأساة في تكساس"، مضيفا أن مسؤولي القنصلية في طريقهم إلى مكان الحادث رغم عدم تأكيد جنسيات الضحايا.

وشهدت عمليات عبور المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية في الأشهر الأخيرة معدلات قياسية، مما أثار انتقاداتلسياسات الهجرة للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

وفي يوليو تموز عام 2017، لقي عشرة مهاجرين حتفهم بعد نقلهم داخل مقطورة شاحنة اكتشفتها شرطة سان أنطونيو في موقف سيارات. وحُكم على السائق جيمس ماثيو برادلي الابن في العام التالي بالسجن مدى الحياة لدوره في عملية التهريب.

ع.ا/ع.ج.م  (رويترز)

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    صحراء سونورا على الحدود مع المكسيك يمر عبرها الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، ونهاية رحلتهم قد تكون مميتة، ففي عام 2013 وحده عُثر على 183 جثة هناك.

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    بعض المنظمات الإنسانية، كمنظمة "نو مور ديثس" (لا للمزيد من الموتى) تسعى لمساعدة المهاجرين كبناء مراكز لتوزيع مياه الشرب على طول الحدود مع المكسيك.

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    لكي يستفيد المهاجرون من مراكز الإغاثة هذه يجب أن تكون في مواقع بعيدة عن أعين الشرطة والعصابات التي تنشط في المنطقة وتطارد اللاجئين.

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    الحلم بـ"الفردوس الأمريكي" قد ينتهي بالموت بالصحراء

    مشكلة أخرى هي عدم معرفة أغلب اللاجئين للانجليزية لذلك يُكتب على المساعدات بالاسبانية أو برموز أو شعارات كقلب أو صليب للإشارة إلى طبيعة مواد الإغاثة.

  • In einer kleinen Felshöhle liegen Fotos, Rosenkränze und Kreuze Quelle: DW/Christian Roman

    الحلم بـ"الفردوس الأمريكي" قد ينتهي بالموت بالصحراء

    مقابر كثيرة ومزارات مقدسة أقامها اللاجئون في صحراء سونورا تخليدا لضحايا رحلات الموت الذين قضوا تحت الظروف القاسية.

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    العنف والعوز المادي يدفع بالكثير من القاصرين من دول أمريكا الجنوبية الفقيرة، إلى الهرب بمفردهم نحو "الفردوس الأمريكي" بما يعني ذلك من مخاطر عليهم.

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    الحلم بـ"الفردوس الأمريكي" قد ينتهي بالموت بالصحراء

    يُقدر عدد اللاجئين غير الشرعيين من أمريكا الجنوبية بأكثر من 11 مليون شخص. في بعض المدن الأمريكية يمثل "اللاتينو" أكثر من 30% من مجموع السكان.

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    الحلم بـ"الفردوس الأمريكي" قد ينتهي بالموت بالصحراء

    ..لذلك يسعى المتنافسون في الانتخابات النصفية الأمريكية إلى كسب ود الناخبين "اللاتينو" وتجنب الخوض في مواضيع انتخابية تخص سياسة اللجوء.

    الكاتب: كريستيان رومان-ولاية أريزونا الأمريكية/ زمن البدري