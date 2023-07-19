 انطلاق مونديال السيدات في نيوزيلندا | DW الأخبار | DW | 19.07.2023

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DW الأخبار

انطلاق مونديال السيدات في نيوزيلندا

تنطلق غدا الخميس في أستراليا ونيوزيلندا فعاليات مونديال السيدات لكرة القدم يشارك فيها 32 منتخبا لأول مرة. تُفتتح النهائيات بمباراة نيوزيلندا والنروج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع لخمسين ألف شخص

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مونديال السيدات ـ لبؤات الأطلس يكتبن تاريخ الكرة العربية 12.07.2023

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