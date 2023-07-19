انطلاق مونديال السيدات في نيوزيلندا

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تنطلق غدا الخميس في أستراليا ونيوزيلندا فعاليات مونديال السيدات لكرة القدم يشارك فيها 32 منتخبا لأول مرة. تُفتتح النهائيات بمباراة نيوزيلندا والنروج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع لخمسين ألف شخص
في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.
اتمت لاعبات منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق خلال أيام في استراليا ونيوزيلندا. وتطمح لاعبات المنتخب الألماني إلى تحقيق إنجاز كروي جديد.
بعد أشهر من الجدل الذي أثاره المنتخب الألماني لكرة القدم للرجال المشارك في مونديال قطر بارتداء شارة "حب واحد"، قررت سيدات ألمانيا المشاركات في مونديال سيدات العالم دعم وقف العنف ضد المرأة.
بعد دخولهن تاريخ كرة القدم العربية في القارة السمراء باعتبارهن أول منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم، تمني سيدات المغرب النفس بترك بصمة تاريخية بالنسبة لكرة القدم العربية في العرس العالمي المقرّر في أستراليا ونيوزيلندا.
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