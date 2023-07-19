انطلاق مونديال السيدات في نيوزيلندا

كأس العالم للسيدات: أبرز المعلومات والمنتخبات المرشحة للقب!

في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.