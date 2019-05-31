 انطلاق مونديال السيدات في مواجهة بين فرنسا وكوريا الجنوبية | عالم الرياضة | DW | 07.06.2019

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عالم الرياضة

انطلاق مونديال السيدات في مواجهة بين فرنسا وكوريا الجنوبية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة احتفالا جميلا، لكن متواضعا في افتتاح بطولة العالم لكرة القدم للسيدات قبيل مباراة الافتتاح بين منتخب فرنسا وكوريا الجنوبية وبحضور الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الفيفا انفانتينو.

FIFA Frauen WM 2019 Eröffnung Frankreich - Südkorea (Imago Images/Panoramic/A. Bibard)

تميز حفل الافتتاح لبطولة العالم الثامنة لكرة القدم للسيدات في باريس مساء الجمعة (السابع من حزيران/يونيو) بالتنوع والإثارة رغم أنه كان متواضعا وقصيرا مقارنة بحفل افتتاح بطولات الرجال.

وقدمت عشرات الفنانات والتلاميذ ولاعبات كرة القدم عرضا موسيقيا رياضيا جميلا أمام جمهور كبير تقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو حضروا لمشاهدة مباراة الافتتاح بين منتخب فرنسا للسيدات ومنتخب كوريا الجنوبية والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت باريس. وكان كلاوديا اومبيرز من الأورغواي حكم المباراة.

FIFA Frauen WM 2019 Eröffnung Frankreich - Südkorea Macron und Infantino (Imago Images/J. Huebner)

الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الفيفا انفانتينو

ويعتقد الخبراء أن المنتخب الفرنسي للسيدات يملك فرصا جيدة لنيل اللقب في هذه الدورة، فيما لا يغفل المعلقون قوة المتخبات الآسيوية في هذه الدورة، خصوصا المنتخب الكوري الجنوبي.

يذكر أن المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات المعروف دوليا بقوته سيلعب يوم السبت مباراته الأولى يوم غد السبت أمام المنتخب الصيني.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.أ)

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    وراء كل نجم في المنتخب الألماني مشجعة حسناء

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    الكاتب: د.ص


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