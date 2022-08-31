 انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بدون كمامات | DW الأخبار | DW | 31.08.2022

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DW الأخبار

انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بدون كمامات

بعد عامين من القيود التي فرضت بسبب جائحة الكورونا ، سيكون مهرجان البندقية السينمائي خاليا من الكمامات هذا العام ، ومع توقع وصول مجموعة كاملة من النجوم والمشاهير والأفلام ، يبدو وكأن المهرجان سيعيد بريق وسحر المهرجانات الماضية.

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