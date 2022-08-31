انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بدون كمامات

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بعد عامين من القيود التي فرضت بسبب جائحة الكورونا ، سيكون مهرجان البندقية السينمائي خاليا من الكمامات هذا العام ، ومع توقع وصول مجموعة كاملة من النجوم والمشاهير والأفلام ، يبدو وكأن المهرجان سيعيد بريق وسحر المهرجانات الماضية.
بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.
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