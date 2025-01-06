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سياسةأوروبا

انطلاق محاكمة نيكولا ساركوزي في قضية "التمويل الليبي"

٦ يناير ٢٠٢٥

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام محكمة على خلفية اتهامات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في 2007. ويستمر المحاكمة حتى أبريل/نيسان المقبل، فيما قد يواجه ساركوزي عقوبة السجن 10 سنوات في حال إدانته.

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الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (صورة ارشيفية)
يعود نيكولا ساركوزي إلى المحكمة على خلفية شبهات حصوله على تمويل من معمر القذافي لحملته الانتخابية 2007, صورة من: Bertrand Guay/AFP/Getty Images

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بداية من الاثنين (6 يناير/كانون الثاني)، أمام محكمة في باريس بتهم تتعلق بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة لعام 2007 من النظام الليبي بقيادة الزعيم السابق معمر القذافي.

وسوف تستمر المحاكمة حتى 10 أبريل/نيسان المقبل، فيما طلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن القضية التي تُعرف باسم "التمويل الليبي".

ويواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، اتهامات بقبول ملايين الدولارات كتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق. وينفي ساركوزي دائما الاتهامات المنسوبة إليه.

ولا يقف الرئيس الفرنسي السابق وحده أمام المحكمة، بل يحاكم معه 12 متهما آخرين بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابي وتبديد الأموال العامة والحصول على رشوة.

ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتيفوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.

وفي حال إدانته، قد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة كبيرة. كما يمكن أن يتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

م ف (د ب أ)

 

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