انطلاق محاكمة مغنية ألمانية-كردية في تركيا بتهمة الإرهاب

قالت نيوروز أكلين محامية المتهمة هوزان جاني في تصريحات اليوم (الأربعاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إنها ستطالب أمام المحكمة في مدينة أدرنة غربي تركيا بالإفراج عن موكلتها وهي مغنية ألمانية-كردية، من الحبس الاحتياطي وبراءتها.

وتتهم السلطات التركية جاني بالانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور. وتم القبض على جاني وإيداعها السجن على ذمة التحقيق في مدينة أدرنة نهاية حزيران / يونيو الماضي، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا.

وكانت جاني دعمت مؤتمرا انتخابيا لحزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد. ولا يزال يقبع في تركيا خمسة مواطنين ألمان في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بالإرهاب. وتتحدث وزارة الخارجية الألمانية عن اعتقالات "لأسباب سياسية".

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ومن بين المعتقلين الألمان في تركيا عادل ديمرجي، الذي ستبدأ محاكمته في إسطنبول يوم الثلاثاء المقبل. يذكر أن القضاء التركي أدان عددا من الألمان خلال الأشهر الماضية بتهم الانتماء لمنظمات إرهابية، حيث قضت محكمة تركية على سبيل المثال في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي بسجن الألماني باتريك كيه. لمدة تزيد عن ستة أعوام بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي. ويقبع باتريك (29 عاما) حاليا في السجن بمدينة إيلازيج شرقي تركيا.

كما قضت محكمة أخرى بسجن الألماني إلهامي إيه. نهاية أيلول / سبتمبر الماضي عدة سنوات بتهمة نشر مواد دعائية إرهابية لحزب العمال الكردستاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ولم تتم تطبيق عقوبة السجن على إلهامي (46 عاما) حتى الآن حيث إن الحكم لا يزال غير نافذ، إلا أن المتهم ممنوع من مغادرة البلاد.

وفي أكتوبر الماضي شددت الخارجية الألمانية إرشاداتها للسفر إلى تركيا، محذرة المواطنين على نحو أوضح من ذي قبل من التصريح بالإدلاء بآراء ناقدة للحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى إعادة نشر منشور. وجاء في الفقرة المحدثة لإرشادات السفر إلى تركيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية: "إن مثل هذه الآراء، التي تندرح تحت حرية الرأي وفقا للمفهوم الألماني للقانون، من الممكن أن تكون سببا لإجراءات قضائية في تركيا".

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)