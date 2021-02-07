انطلاق محاكمة تاريخية ثانية لإدانة ترامب في مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء (التاسع من فبراير/ شباط 2021) المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة "تحريض" أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني.

وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق بدقيقة صمت تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات. وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل حشد من مناصريه. وفي المحاكمة، التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.

وندد الفريق القانوني لترامب أمس الاثنين بالمحاكمة، معتبراً أنها انتهاك للدستور وأن من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف. لكن النواب الديمقراطيين، الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب، اعتبروا أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكاً للدستور هو الأخطر" في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاماً، بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى مجلسي الكونغرس والنواب.

وتعقد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات. ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال ستة آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، ما يضيف إلى صورة عاصمة لا تزال متوترة.

هذا وستبدأ المرافعات يوم غد الأربعاء، والتي يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع على مدى يومين.

وقد تضرر ترامب سياسياً بشدة، لأسباب منها تمسكه بمزاعم عن تزوير الانتخابات. لكنه لا يزال يتمتع بثقل في الحزب الجمهوري. وبعدما وجهت له تهمة "التحريض على التمرد"، من المرجح أن يتفادى الإدانة نظراً للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ. لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.

واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة، وقالوا إن "من العبث" القول إن ترامب حرض حشداً لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.

وفي حال أدين ترامب بالتهمة الموجهة إليه (تتطلب الإدانة أغلبية الثلثين)، سيجري مجلس الشيوخ تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولي أي منصب حكومي في المستقبل.

ويقول النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة ترامب إن "جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة إلى الطلب الذي قدمه محاموه، مشددين على أن "الأدلة" ضده "دامغة". لكن إدانته تتطلب اصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهورياً وينضموا لـ50 ديمقراطياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.

ورغم أن ترامب لا يزال يتمتع بقاعدة قوية، إلا أن التأييد الشعبي لإدانته الآن أقوى مما كان عليه في محاكمته الأولى، بحسب استطلاع جديد لمؤسسة "إيبسوس" وشبكة "إيه بي سي نيوز".

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا، أ ف ب)