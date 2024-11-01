لقد أخذ الكثير من الناس إجازة من العمل اليوم للانضمام إلى الصخب الملون. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالاختناق بسرعة، فمن الأفضل أن تبقى بعيداً. بعض الأحياء مزدحمة للغاية لدرجة أنها مطوقة. يوم مكثف للشرطة وأجهزة الأمن. ولكن في أفضل الأحوال، تظل الأجواء مريحة، كما هو الحال هنا في نويماركت في كولونيا.