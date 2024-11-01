انطلاق كرنفال منطقة الراين السنوي.. أبرز النشاطات في صور!
بعد أن خرج الناس في ألمانيا من أزياء عيد الهالوين بدأوا في ارتدائها مرة أخرى. إذ انطلق الكرنفال السنوي في منطقة الراين في موعده المحدد: 11 نوفمبر/ تشرين الثاني والذي تمتد نشاطاته حتى مطلع شهر مارس/ آذار. إليكم هذه الصور.
طقس سيء ومزاج جيد
السماء رمادية - يوم نموذجي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في ألمانيا. أما هنا في كولونيا (كولن)، فالأشياء ملونة ومبهجة. في كل عام، يُفتتح موسم الكرنفال في موعده المحدد في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة في ساحة آلتر ماركت في المدينة القديمة. وهو حدث مهم لسكان كولونيا وممتع جداً للسياح أيضاً.
فرقة رقص من بلجيكا
البلد المجاور بلجيكا قريب - ويمكن الوصول إلى كولونيا (كولن) بسرعة بالقطار. تضفي هذه الفرقة الراقصة أيضاً ألواناً على اللون الرمادي الكئيب. من الملحقات الهامة للكرنفال: العباءات الشفافة التي تسمح للأزياء الملونة بالبقاء مرئية.
تستمر نشاطات الكرنفال حتى مارس
بعد افتتاح الكرنفال في 11 نوفمبر، تستمر النشاطات حتى مطلع مارس 2025. وتدعو جمعيات الكرنفال المختلفة، مثل جمعية برينتسن غارد التي تظهر في الصورة، الناس إلى جلسات يرقصون ويغنون ويضحكون فيها. يتم إلقاء الخطب الساخرة وعادة ما يتم تناول كميات كبيرة جدًا من الكحول.
قضية جديرة بالاهتمام
للكرنفال تقاليد عريقة في ألمانيا. يعود تاريخ هذه الصورة إلى عام 1884 وتظهر أمير الكارنفال (في الوسط) وحاشيته. وحتى اليوم، لا يزال أمير الكرنفال في قلب الاحتفالات.
الثلاثي - رئيس الكرنفال
في كل عام هناك ثلاثة أشخاص يقومون بدور الأوصياء الرسميين على شعب الكرنفال: ما يسمى بالثالوث الذي يتكون من الأمير والعذراء والفلاح - وجميعهم يلعب دورهم تقليدياً. ويتم تعيينهم من قبل لجنة مهرجان الكرنفال ولديهم العديد من المواعيد التي يجب عليهم حضورها ابتداءً من 11 نوفمبر فصاعداً. وفيما يلي عرض لثلاثي كولونيا من الدورة الماضية.
الثلاثي المثلي في كولونيا
هذا العام "ستاتغارد كولونيا" هي أول جمعية كرنفال للمثليين في كولونيا. تم الإعلان عن التعيين في أغسطس. وتنادي الأصوات الناقدة الآن بإشراك النساء في الثلاثية - ولكن يجب أن تحدث تطورات عديدة في منطقة الراين حتى يتم ذلك.
"هوبيدز" في دوسلدورف
في دوسلدورف - وهي معقل آخر من معاقل الكرنفال في ألمانيا - يبدأ الكرنفال بإحضار "هوبيدز"، وهو شخصية وهمية من المخادعين الذين يتم تعيينهم أيضًا من قبل لجنة الكرنفال المحلية. يقرأ "هوبيتز" قانون الشغب على قادة المدينة. وكما هو الحال مع الثلاثي، تنتهي دورة حياته في يوم أربعاء الرماد في الخامس من مارس 2025، نهاية الكرنفال.
إلى ذلك الحين يستمر الاحتفال
لقد أخذ الكثير من الناس إجازة من العمل اليوم للانضمام إلى الصخب الملون. ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالاختناق بسرعة، فمن الأفضل أن تبقى بعيداً. بعض الأحياء مزدحمة للغاية لدرجة أنها مطوقة. يوم مكثف للشرطة وأجهزة الأمن. ولكن في أفضل الأحوال، تظل الأجواء مريحة، كما هو الحال هنا في نويماركت في كولونيا.