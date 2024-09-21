انطلاق فعاليات مهرجان "أكتوبرفست" الألماني في ميونخ

افتتحت اليوم رسمياً بمدينة ميونخ الألمانية فعاليات "أكتوبرفست" أكبر مهرجان شعبي للبيرة في العالم. استعدت السلطات للمهرجان الذي يُتوقع أن يصل عدد زواره إلى 6 ملايين زائر، من خلال تدابير أمنية أكثر صرامة.

افتتح عمدة مدينة ميونخ الألمانية، ديتر رايتر، أكبر مهرجان شعبي في العالم بقرع أول برميل من الجعة في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم السبت (21 أيلول/ سبتمبر 2024) ليعلن انطلاق مهرجان "أكتوبرفست" هذا العام رسمياً.

وكان مضيفو المهرجان انطلقوا سابقاً إلى أرض المهرجان في طقس مشمس، وساروا في عربات تجرها خيول رفقة فرق ساكسفون وعربات الجعة وسط مدينة ميونخ إلى "تيريزنفيزه"، حيث يقام المهرجان. واصطف الآلاف في الشوارع لمشاهدة العرض باعتباره أول حدث بارز في المهرجان.

وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، فتح المضيفون المداخل المؤدية إلى أرض المهرجان، وانطلق زوار المهرجان نحو خيام البيرة.

ويستمر المهرجان الشهير بشرب الجعة لمدة أسبوعين حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويتراوح سعر كوب الجعة (اللتر الواحد) هذا العام في المهرجان بين 13.60 يورو و15.30 يورو. ومنذ العام الماضي، أصبحت مياه الشرب متاحة مجاناً في النوافير الموجودة في أرض المهرجان. وتبلغ تكلفة المياه المعبأة في زجاجات في الخيمة في المتوسط أكثر من 10 يورو للتر. ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المهرجان إلى 6 ملايين زائر.

رواد المهرجان يتجمعون للحصول على أول أكواب من البيرة في اليوم الأول من مهرجان البيرة "Oktoberfest" رقم 189 في ميونيخ، ألمانيا، السبت 21 سبتمبر 2024. صورة من: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

وفي أعقاب هجمات شهدتها زولينغن وميونخ، والتي يعتقد أنها كانت بدوافع إسلاموية، تم تطبيق تدابير أمنية أكثر صرامة، حيث جرى تشديد عمليات التفتيش عند مداخل أرض المهرجان واستخدام أجهزة كشف عن المعادن محمولة باليد لأول مرة.

وخصصت السلطات حوالي 600 من أفراد الشرطة لتأمين المهرجان. كما تستعين المدينة بما يتراوح بين 1200 و1500 مضيف لتنظيم فعاليات المهرجان.

وللمرة الأولى أصبح مهرجان "أكتوبرفست" متاحاً افتراضياً أيضاً: ففي بداية المهرجان سيجرى إطلاق لعبة الواقع الافتراضي من استوديو ميونخ "كيه 5 فاكتوري"، حيث يمكن للزوار زيارة المهرجان باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم مبادرة ميونخ للإدماج "في آر 4 كيدز" زيارة افتراضية إلى المهرجان للأطفال المعاقين أو المرضى أو أي شخص لا يستطيع القيام بذلك بنفسه.

ع.ح/ع.ج (د ب أ)