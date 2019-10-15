انطلاق فعاليات معرض فرانكفورت السنوي الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات المعرض الدولي للكتاب في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الثلاثاء (15 أكتوبر/تشرين أول) في تمام الساعة الخامسة مساء (التوقيت المحلي).

ومن المنتظر أن يشارك في أكبر معرض دولي للكتاب في نسخته الحادية والسبعين حتى يوم الأحد المقبل نحو 7450 جهة عرض من 104 دول.

وسيقتصر المعرض على المتخصصين في الثلاثة أيام الأولى له، ثم يفتح أبوابه لكل محبي الكتب مطلع الأسبوع المقبل.

وزار المعرض العام الماضي على مدار خمسة أيام أكثر من 285 ألف شخص.

وستشارك في مستهل المعرض الكاتبة البولندية التي أُعلن فوزها يوم الخميس الماضي بجائزة نوبل للأدب، أولجا توكارتشوك، حيث ستتحدث الكاتبة 57/ عاما/ خلال مؤتمر الافتتاح صباح اليوم عن المسؤولية السياسية للكتاب.

والنرويج هي ضيف شرف المعرض هذا العام. وعلى متن "قطار الأدب" سيصل ضيوف للمعرض إلى محطة قطارات فرانكفورت ظهر اليوم، والذي سيكون على متنه ولية عهد النرويج ميته-ماريت ونحو 20 من أشهر الكتاب النرويجيين. وانطلق القطار السريع الخاص أمس من العاصمة برلين متوجها إلى محطته

الأولى في كولونيا قبل أن يحط في فرانكفورت.

وسيلقي كل من رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، والكاتبان النرويجان كارل-أوفه كناوسجارد وإريكا فاتلاند كلمة في حفل الافتتاح مساء اليوم.

ع.ج.م/ص.ش (د ب أ)