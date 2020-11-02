انطلاق عملية التصويت المباشر للانتخابات الأمريكية

انطلقت رسميا عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في ديكسفيل نوتش وميلزفيلد، وهما قريتان تابعتان لولاية نيو هامبشاير في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش).

وأدلى خمسة ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، في انطلاقة رمزية للرئاسيات، مصوتين بالإجماع لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وبتصويتها في منتصف الليل، تتبع القرية على الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد".

وباستثناء قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة السادسة أو السابعة صباح الثلاثاء (12,00 ت غ).

ولم يستمر التصويت سوى بضع دقائق، تم بعدها تمّ تعداد الأصوات بسرعة وإعلان النتائج.

وينتظر أن تكون أن نسبة المشاركة في انتخابات 2020 تاريخية، مع إدلاء أكثر من مئة مليون ناخب بأصواتهم حتى الآن عبر البريد أوشخصيا.

"الولايات الأمريكية غير المتحدة"

ويدلي الناخبون في جميع الولايات أيضا بأصواتهم بشأن مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك 35 مقعدا في مجلس الشيوخ ومقاعد مجلس النواب والعديد من المكاتب الحكومية والمحلية، وعدد كبير من الاستفتاءات حول قضايا تتراوح بين السياسة الضريبية إلى قوانين المخدرات.

وتشهد هذه الرئاسيات انفساما لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية من قبل حتى أن الصحافة لخصت المشهد بإطلاق وصف "الولايات الأمريكية غير المتحدة" على البلاد.

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ومنذ أسابيع متواصلة تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، لكن التجربة السابقة مع المرشحة هيلري كلينتون لقنت الديمقراطيين درسا لم ينسوه إلى الآن.

وهي المرة الثالثة التي يحاول فيها بادين (77 عاما) الفوز بالمقعد الرئاسي، وقد حثّ الناخبين في آخر تجمع انتخابي له في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الاثنين على "استعادة" الديموقراطية، بينما وعد الرئيس ترامب (74) ناخبيه بـ"فوز" كبير". وقال مخاطبا حشدا غفيرا من الأنصار ليل الاثنين الثلاثاء خلال تجمع في غراند رابيدز بولاية ميشيغن "غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة" متوقعا "فوزا رائعا جديدا" مقبلا.

سلطات انقاذ القانون تحذر

وحذرت عشية الانتخابات سلطات إنقاذ القانون في عدد من الولايات الأمريكية من ضغوط للإعلان عن الفائز/ عقب تقارير أفادت بأنّ الرئيس دونالد ترامب قد يعمد لإعلان فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

وصرّحت المدعية العامة في ولاية ميشيغن دانا نيسل للصحافيين أنّ "الولايات لا تصادق على الانتخابات ليلة الانتخابات"، وتابعت "لسنا بوارد السماح لأيّ كان بسرقة هذه الانتخابات".

وفي إحاطة نظّمتها هيئة "فوتر بروتكشن بروجكت" (مشروع حماية الناخب)، قال المدّعي العام في كارولاينا الشمالية جوش ستاين "لدينا خبرة في تولّي انتخابات متقاربة النتائج"، مضيفاً "قد نعرف من الفائز ليل الثلاثاء... وقد لا نعرف".

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم على درب الحرب الانتخابي اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم دعاية كاذبة يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم مناظرة تلفزيونية يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم "جو النائم" و "المهرج" دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم سلوك طفولي يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم ترامبزيلا أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم صراع "ذكور القطيع" يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم التصويت عبر البريد؟ لا يمكن! "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم يد المساعدة يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم ترامب خلق لمنصب الرئيس يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم دعوة الداعمين أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم سلالة حاكمة اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.



والأحد أفاد موقع الأخبار السياسية "أكسيوس" أنّ ترامب أبلغ مقرّبيه بنيته إعلان فوزه ليل الثلاثاء في حال تبيّن أنه متقدّم في الأصوات. وسارع ترامب إلى نفي ما أورده التقرير معتبرا أنه "تقرير مزيف".

ومن المنتظر ان لا ينتهي من فرز الأصوات إلا بعد يوم إلى ثلاثة أيام وفق ما أعلنته العديد من الولايات.

من جهته، وعد موقع توتير أنه سيضع علامة مميزة على أي مشاركة من حسابات معينة بما في ذلك حسابات مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تعلن فوز أيّ منهما قبل أن تعلن ذلك اثنتان من بين سبعة وسائل إعلام أمريكية حددها الموقع كمصادر رسمية لنتائج الانتخابات.

و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)