 انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.11.2020

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انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف

بعد تأجيل بسبب عدم الاتفاق على جدول أعمالها تنطلق اليوم جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف وسط آمال بأن "أن يدفع الاجتماع بالعملية السياسية قدماً".

اللجنة المصغرة في أول اجتماع لها في أكتوبر 2019، وتضم من اليسار إلى اليمين: أحمد كزبري، عن وفد الحكومة السورية، غير بيدرسون المبعوث الأممي، وهادي البحرة عن وفد المعارضة. (أرشيف)

اللجنة المصغرة في أول اجتماع لها في أكتوبر 2019، وتضم من اليسار إلى اليمين: أحمد كزبري، عن وفد الحكومة السورية، غير بيدرسون المبعوث الأممي، وهادي البحرة عن وفد المعارضة. (أرشيف)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) ففي مقر الأمم المتحدة بجنيف.

مختارات

علقت الأمم المتحدة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بعد وقت قصير من بدئها في جنيف، بسبب إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا. بيد أن الأمم المتحدة لم تحدد ما إذا كان المصابون من الوفد الحكومي أم المعارض.

الجولة الأولى من المشاورات الدستورية برعاية أممية انتهت دون نتائج ولكنها كانت أفضل من المتوقع، حسب المبعوث الدولي لسوريا بيدرسن، فيما تحدث أعضاء الوفدين السوريين عن أجواء فاترة ولم يتصافحا خلال أيام الاجتماعات المتعددة.

وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الأحد أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع.

وأعرب المبعوث الأممي عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور "وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم.. وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً".

وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.

مشاهدة الفيديو 39:26

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وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في أكتوبر الماضي، لكن الموفد الأممي أقر أمام مجلس الأمن باستحالة ذلك. وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو أنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها "لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة" التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

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  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

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  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

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  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

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  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

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  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

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