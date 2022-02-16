 انطلاق النسخة 73 من مهرجان برلين السينمائي | DW الأخبار | DW | 16.02.2023

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DW الأخبار

انطلاق النسخة 73 من مهرجان برلين السينمائي

انطلقت الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في العاصمة الألمانية اليوم، ليعود بشكله المعتاد بعد عامين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا. ومن المقرر عرض ما يقرب من 400 فيلم في الفترة من 16 إلى 26 فبراير.

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