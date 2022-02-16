انطلاق النسخة 73 من مهرجان برلين السينمائي

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انطلقت الدورة الـ 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في العاصمة الألمانية اليوم، ليعود بشكله المعتاد بعد عامين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا. ومن المقرر عرض ما يقرب من 400 فيلم في الفترة من 16 إلى 26 فبراير.
يحمل مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، الكثير من المفاجآت وحضور كثير من النجوم، كما سيتم خلال المهرجان، الذي يهتم بالسياسة، نحو 300 فيلم من أهمها "القوة الخارقة" و "الجبهة الشرقية"، وفيلم عن أحداث حرب أكتوبر 1973.
مهرجان برلين السينمائي لهذا العام (برليناله) يستضيف الفيلم الوثائقي "قوة عظمى" من إخراج شون بن، ويحكي عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتم تصويره في زمن الحرب وسيكون من بين الأفلام الرئيسية في المهرجان.
بيتر بيرغيس يعتبر نجما بين منتجي المؤثرات الصوتية للأفلام. لقد قام بتصميم الصوت لأفلام ناجحة مثل سلسلة أفلام هاري بوتر. ومنذ فترة يعيش ويعمل مع فريقه الدولي"فولي فارمرز" في قرية صغيرة في ميكلنبورغ شمال ألمانيا.
انتهى مسلسل 1899 في موسمه الأول رغم الأسئلة المعلقة. الخبر لم يعجب مشاهدي العمل ولم تشرح نتفلكس الأسباب، ما أطلق العنان للتكهنات.
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