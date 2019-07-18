 انطلاق الجلسات العلنية في مساءلة ترامب الأسبوع المقبل | أخبار | DW | 06.11.2019

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أخبار

انطلاق الجلسات العلنية في مساءلة ترامب الأسبوع المقبل

تدخل إجراءات عزل الرئيس الأمريكي ترامب مرحلة جدية، حيث يبدأ الأسبوع المقبل التحقيق العلني من قبل النواب الديمقراطيين بمجلس النواب. ومن المقرر الاستماع إلى شهادات بعض الشهود البارزين، بينهم دبلوماسيون على مستوى رفيع.

US-Präsident Trump (Imago Images/UPI/K. Dietsch)

يفتتح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي المرحلة العلنية من التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسوء منصبه الأسبوع المقبل، مع  الاستماع إلى بعض الشهود البارزين الذين أوضحوا ضغط الرئيس على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه الديمقراطي جون بايدن. 

وقال الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النوب اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) إن اللجنة ستشرع الأسبوع المقبل في سلسلة من الجلسات العامة في إطار تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وتابع في بيان أن وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية سيدليان بشهادتهما في الثالث عشر من الشهر الجاري في حين ستمثل السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أمام اللجنة في الخامس عشر منه. وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مختارات

أطلق مجلس النواب الأميركي قراراً يؤسس لمرحلة جديدة للتحقيق في اتهامات بحق الرئيس دونالد ترامب، حيث صوت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله، فيما رد ترامب عبر تغريدة على هذا القرار. (31.10.2019)

بات حضور ترامب غير مرغوب به داخل بعض الأنشطة والفعاليات في الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ انطلاق التحقيقات في اجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون، يواجه الرئيس الأمريكي ضغوط شعبية متزايدة. (28.10.2019)

يشار إلى أن الدبلوماسيين الثلاثة قد دقوا ناقوس الخطر من أن يكون الإفراج عن المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مشروطا بإعلان كييف أنها ستجري تحقيقا طالب به ترامب المنتمي للحزب الجمهوري يتعلق بتهم فساد مالي تخص نجل المرشح الديمقراطي المرتقب جو بادين.

وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أمريكيون بشهاداتهم في الكونغرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب على قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات تشرين الثاني، نوفمبر 2020. وقد يلحق ذلك ضررا بترامب، لكن بعض أنصاره يقولون إن مسعى المساءلة قد يعزز في حقيقة الأمر فرص فوزه بفترة ثانية بإظهاره على خلاف مع خصوم سياسيين في واشنطن.

وإذا وافق مجلس النواب على بنود المساءلة، فسيعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حينها محاكمة بشأن عزل ترامب. ولم يظهر الجمهوريون بمجلس الشيوخ رغبة تذكر حتى الآن لعزل الرئيس.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/رويترز)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


مختارات

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

احتلت المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومراسل شبكة "سي إن إن" جيم أكوستا عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. غير أن ترامب يُعرف بمهاجمته المستمرة للإعلام، ومشاكله مع الصحفيين. إليك بعض أقوى مشاجراته مع الصحافة. (08.11.2018)  

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