انطلاق الجلسات العلنية في مساءلة ترامب الأسبوع المقبل

يفتتح الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي المرحلة العلنية من التحقيق بشأن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسوء منصبه الأسبوع المقبل، مع الاستماع إلى بعض الشهود البارزين الذين أوضحوا ضغط الرئيس على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه الديمقراطي جون بايدن.

وقال الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النوب اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) إن اللجنة ستشرع الأسبوع المقبل في سلسلة من الجلسات العامة في إطار تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وتابع في بيان أن وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية سيدليان بشهادتهما في الثالث عشر من الشهر الجاري في حين ستمثل السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش أمام اللجنة في الخامس عشر منه. وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن الدبلوماسيين الثلاثة قد دقوا ناقوس الخطر من أن يكون الإفراج عن المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مشروطا بإعلان كييف أنها ستجري تحقيقا طالب به ترامب المنتمي للحزب الجمهوري يتعلق بتهم فساد مالي تخص نجل المرشح الديمقراطي المرتقب جو بادين.

وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أمريكيون بشهاداتهم في الكونغرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب على قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات تشرين الثاني، نوفمبر 2020. وقد يلحق ذلك ضررا بترامب، لكن بعض أنصاره يقولون إن مسعى المساءلة قد يعزز في حقيقة الأمر فرص فوزه بفترة ثانية بإظهاره على خلاف مع خصوم سياسيين في واشنطن.

وإذا وافق مجلس النواب على بنود المساءلة، فسيعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حينها محاكمة بشأن عزل ترامب. ولم يظهر الجمهوريون بمجلس الشيوخ رغبة تذكر حتى الآن لعزل الرئيس.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ/رويترز)