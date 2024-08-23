البوندسليغا - ليفركوزن يهزم غلادباخ في الوقت بدل الضائع

في سيناريو درامي بافتتاح الموسم الجديد للبوندسليغا أهدر ليفركوزن حامل اللقب تقدمه 2-0 أمام غلادباخ، لكنه في النهاية فاز في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، بعدما تابع نجمه الشاب فلوريان فيرتس ركلة جزاء أهدرها في البداية.

استهل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الالماني لكرة القدم من دون خسارة بسيناريو هيتشكوكي بعدما فرّط بتقدمه بهدفين ليخرج فائزا في الوقت القاتل على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-2 مساء الجمعة (23 أغسطس/ آب 2024) في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الجديد 2024/2025.

تقدم ليفركوزن بهدفي السويسري غرانيت تشاكا (12) والألماني فلوريان فيرتس (38)، وأدرك السويسري نيكو إلفيدي (59) وتيم كلايدينست (85) التعادل لمونشنغلادباخ.

وكعادته أذاق ليفركوزن مضيفه من كأس المرارة ذاتها التي تجرّع منها منافسوه في الموسم الماضي، اذ سجل فيرتس الهدف القاتل والنقاط الثلاث بعدما احتسب الحكم عقب عودته إلى الحكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ركلة جزاء سددها الدولي الالماني وصدها الحارس السويسري يوناس أوملين لتعود إليه ويتابعها قوية في سقف المرمى (90+11).

صورة من: Joerg Niebergall/Eibner-Pressefoto/picture alliance

ورفع ليفركوزن سلسلة مبارياته من دون خسارة في "بوندسليغا" إلى 35 توالياً منذ الموسم الماضي، حين توّج للمرة الاولى في تاريخه باللقب مع 28 فوزا و6 تعادلات.

وتتابع المرحلة السبت، فيلعب هوفنهايم مع هولشتاين كيل، وفرايبورغ مع شتوتغارت، وأوغسبورغ مع فيردر بريمن، وماينز مع أونيون برلين، ولايبزيغ مع بوخوم، وبوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت.

وتختتم هذه المرحلة الأحد بلقائي فولفسبورغ مع بايرن ميونيخ، وسانت باولي مع هايدنهايم.

ف.ي/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)