انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين بالمحيط الهندي

بدأت صباح اليوم الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، المناورات البحرية الكبرى بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، حسبما أعلن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات الأدميرال غلام رضا طحاني.

وأصبحت المياه المحيطة بإيران محورا للتوترات الدولية، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لوقف مبيعات النفط الإيراني وقطع غيرها من العلاقات التجارية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال طحاني إن الهدف من إقامة هذه المناورات هو ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة. وأضاف "أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية بعد انتصار "الثورة الإسلامية" بإقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى..".

أهداف الدول الثلاث من المناورات

وكان الناطق باسم الجيش الإيراني البريجادير جنرال "أبوالفضل شكارجي" قد أعلن أول أمس الأربعاء أن المناورات البحرية المشتركة سوف تستمر أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان. وأضاف شكارجي أن هذه المناورات هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وكذلك من أهدافها الأخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، بحسب (إرنا).

وتابع شكارجي أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وأن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

ولخليج عمان حساسية خاصة لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي ويرتبط بدوره بالخليج.

بينما يقول مراقبون إن هذه المناورات تأتي ردا من الدول الثلاث على خطط الولايات المتحدة الأمريكية في القيام بمهمة بحرية لحماية السفن في مياه الخليج.

واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها في أعقاب عدة هجمات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج. وأنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران التي تنفي الاتهامات.

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ومن جانبه قال طحاني إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر محيط في العالم وتطل عليه دول مهمة جدا ويتضمن المضائق المهمة الثلاث وهي باب المندب ومالاجا وهرمز التي تعد بمثابة المثلث الذهبي بالمنطقة.

وتابع أن من أهداف المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الاغاثة والانقاذ البحري وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.

وحول تكتيكات التمارين في المناورات البحرية المشتركة، قال غلام رضا طحاني إن التمرينات التكتيكية متنوعة من ضمنها انقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على أهداف محددة".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)