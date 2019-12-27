 انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين بالمحيط الهندي | أخبار | DW | 27.12.2019

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أخبار

انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين بالمحيط الهندي

في مساحة تبلغ 17 ألف كيلومتر مربع، تشارك القوة البحرية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين في مناورات مع الصين وروسيا بشمال المحيط الهندي وبحر عمان، للمرة الأولى منذ قيام "الثورة الإسلامية"، حسب مساعد قائد البحرية الإيرانية.

أرشيف: بواخر حربية روسية في سانت بطرسبرغ عام 2017

أرشيف: بواخر حربية روسية في سانت بطرسبرغ

بدأت صباح اليوم الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، المناورات البحرية الكبرى بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، حسبما أعلن مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية لشؤون العمليات الأدميرال غلام رضا طحاني.

وأصبحت المياه المحيطة بإيران محورا للتوترات الدولية، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطا لوقف مبيعات النفط الإيراني وقطع غيرها من العلاقات التجارية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال طحاني إن الهدف من إقامة هذه المناورات هو ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة. وأضاف "أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الجمهورية الإسلامية الايرانية بعد انتصار "الثورة الإسلامية" بإقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى..".

أهداف الدول الثلاث من المناورات

وكان الناطق باسم الجيش الإيراني البريجادير جنرال "أبوالفضل شكارجي" قد أعلن أول أمس الأربعاء أن المناورات البحرية المشتركة سوف تستمر أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحرعمان. وأضاف شكارجي أن هذه المناورات هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وكذلك من أهدافها الأخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، بحسب (إرنا).

مختارات

وسط تصاعد التوتر بين طهران ولندن أعلنت الأخيرة أنها سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج محذرة من أن "التصعيد ليس في مصلحة أحد". يأتي ذلك في وقت هدد فيه المرشد الأعلى خامنئي بـ"الرد" على "اختطاف" سفينة النفط الإيرانية. (16.07.2019)

العالم مذهول بسبب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن مؤشرات قليلة توحي باحتمال نشوب مواجهة عسكرية حقيقية، كما يعتبر راينر هرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ. (12.05.2019)

وتابع شكارجي أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا وأن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا.

ولخليج عمان حساسية خاصة لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي ويرتبط بدوره بالخليج.

بينما يقول مراقبون إن هذه المناورات تأتي ردا من الدول الثلاث على خطط الولايات المتحدة الأمريكية في القيام بمهمة بحرية لحماية السفن في مياه الخليج.

واقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادتها في أعقاب عدة هجمات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج. وأنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران التي تنفي الاتهامات.

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توتر متصاعد في الخليج

ومن جانبه قال طحاني إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر محيط في العالم وتطل عليه دول مهمة جدا ويتضمن المضائق المهمة الثلاث وهي باب المندب ومالاجا وهرمز التي تعد بمثابة المثلث الذهبي بالمنطقة.

وتابع أن من أهداف المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الاغاثة والانقاذ البحري وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.

وحول تكتيكات التمارين في المناورات البحرية المشتركة، قال غلام رضا طحاني إن التمرينات التكتيكية متنوعة من ضمنها انقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على أهداف محددة". 

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    "أنصاف تماثيل"

    بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 تم تحطيم العديد من الآثار التي كانت تعود لزمن حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكم إيران من عام 1942 إلى الإطاحة به في عام 1979. وكان للعديد من التماثيل نفس مصير هذا التمثال، الذي لم يبق منه سوى الساقين، فضريح والد الشاه (رضا بهلوي) مثلاً تمت تسويته بالأرض.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    ترف محفوظ

    لم يغير حكام إيران الذي أطاحوا بالشاه كثيراً في قصور بهلوي في أقصى شمال طهران، فالجسور البرونزية والسجاد اليدوي الضخم وكمية الذهب الكبيرة تظهر الترف الذي كان يعيشه الشاه مع زوجته فرح ديبا وأطفاله.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    مسؤول آلة التعذيب

    ويظهر متحف إبرات في السجن السابق لمنظمة المخابرات والأمن القومي آنذاك (سافاك) الجانب الآخر من حكم الشاه بهلوي. وتذكّر صورة الشاه المعلقة على الحائط بالمسؤولين عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها منظمة سافاك سيئة السمعة. ولا يزال سجن إيفين الذي يعد أكبر ثاني سجن للتعذيب في البلاد، مستخدماً حتى اليوم.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    بريق الماضي

    في مركز المدينة القديمة في طهران لا تزال هناك شهادات أخرى من فترة حكم الشاه بهلوي. في شارع لاليزار كان هناك مسرح وبعض الحانات وبيوت الدعارة، كدليل على مجتمع متحرر، وقد تم إغلاقها بعد الثورة الإيرانية. اليوم تباع المصابيح في هذا الشارع.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    علامات للحكم السابق

    المباني الأخرى من زمن الشاه محمية بشكل جيد، مثل بوابة الحديقة الوطنية في جنوب طهران، التي تؤدي إلى وزارة الخارجية. وحتى لو كان علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرفرف أمامها، إلا أن باني هذه البوابة لا يزال معروفاً.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    "الأسد والشمس" تحت علم الثورة الإيرانية

    بعد ما يقرب 40 عاماً، تظهر بعض أجزاء "الأسد والشمس" تحت هذه الأعلام التي تم رسمها بعد الثورة الإسلامية. ويعتبر الأسد والشمس، علامات قديمة على قوة الملوك الفرس.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    منطقة للهدايا التذكارية

    لعب السوق الشعبي الكبير في جنوب المدينة (البازار) وتجاره المحافظون التقليديون دوراً حاسماً في سقوط الشاه في عام 1979. إلا أن كثيرين منهم يبيعون اليوم رموزاً محظورة لفترة حكمه في الشوارع الضيقة.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    طوابع "حنين"

    في البازار تباع على سبيل المثال بعض الطوابع التي عليها صور أفراد عائلة الشاه. ولا تجذب اهتمام جامعي الطوابع فحسب، بل حتى الإيرانيين الذين يحنون إلى زمن حكم الشاه بهلوي. تيريزا تروبر/ م.ع.ح


مختارات

إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

بعد الإطاحة بشاه إيران محمد رضا بهلوي في عام 1979، أراد "ثوار" إيران أن يمحو ذكراه، لكن العديد من آثار حكمه لا تزال قائمة في طهران. (14.10.2017)  

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