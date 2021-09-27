انطلاق أول جلسات البوندستاغ بعد الانتخابات

يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني "بوندستاغ" المنتخب حديثا، في أول جلسة له اليوم الثلاثاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، بعد أن أدت انتخابات الشهر الماضي إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي، فجعلت الإشتراكيين أكبر كتلة وحزب "دي لينكه" (أقصى اليسار) أصغرها.

وبحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يلقي الكلمة الافتتاحية رئيس بوندستاغ المنتهية ولايته فولفغانغ شويبله، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط (حزب ميركل)، وهو أطول أعضاء البرلمان خدمة.

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وسيجري بعد ذلك انتخاب الرئيس الجديد ونواب رئيس البوندستاغ. ورسميا، يشغل رئيس البوندستاغ ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس.

وتقليديا، تتولى أكبر مجموعة برلمانية في البوندستاغ هذا المنصب، الذي عاد الآن إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.

الأكبر عدداً والأصغر سنّا

الملفت في التشكيلة البرلمانية في العهدة التشريعية الجديدة هو مجموع أعضاءه الذي ارتفع إلى 735 نائباً ونائبة وهو بذلك الأكبر عددياً في تاريخ ألمانيا الحديث. كما أن متوسط الأعمار نزل إلى معدل عامين أقل، بمتوسط عمري من 47,3 عاما، بينما كانت النسبة بعد انتخابات 2007 بحدود 49 عاما. وكل نائب من أصل أربعة هو دون 40 عاما أي بمجموع 26,2 بالمائة من عدد النواب.

وأصغر عضو في البرلمان هي النائبة عن حزب الخضر البالغة من العمر 23 عاما إميليا فيستر من هامبورغ، بينما بات ألكسندر غاولاند من "حزب البديل" الشعبوي أكبر النواب سنّاً عن عمر يناهز الثمانين. الحضور النسائي بات أقوى كذلك إذ ارتفع عدد النائبات من 218 إلى 256، وهو ما يزيد عن الثلث بقليل.

وفي سابقة تاريخية انضمت المحامية من حزب الخضر آوت تيسفايسوس إلى التشكيلة الانتخابية بعد انتخابها في بلدية إيشفيغه (غرب)، لتصبح أول امرأة ببشرة سوداء تصل إلى قبة البرلمان الألماني.

وفي النسخة البرلمانية الجديدة احتفظ المحامون ومدراء الأعمال والإدارة بالصدارة، بمجموع 532 مقعد. يليهم علماء العلوم الإنسانية وخبراء الإعلان والتسويق وعلماء الثقافة والإعلاميين بـ65 مقعدا. وفي المرتبة الرابعة العاملون في المجال الصحي والمهن الاجتماعية والمعلمون والمربون بمجموع 59 مقعدا. وإلى جانب التجار بمجموع 18 مقعدا لم تتعدى نسبة المزارعين والحرفيين 8 مقاعد.

و.ب/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)