 انطلاق أول جلسات البوندستاغ بعد الانتخابات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2021

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أخبار

انطلاق أول جلسات البوندستاغ بعد الانتخابات

تنطلق الثلاثاء أول جلسات البوندستاغ المنتخب حديثا، في تشكيلة شهدت ارتفاعاً عدديّاً وتعزيزا للحضور النسائي، كما أنه بات أكثر شباباً بمعدل عامين أقل من التشكيلة البرلمانية السابقة.

البرلمان الألماني (صورة رمزية)

البرلمان الألماني (صورة رمزية)

يجتمع البرلمان الاتحادي الألماني "بوندستاغ" المنتخب حديثا، في أول جلسة له اليوم الثلاثاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، بعد أن أدت انتخابات الشهر الماضي إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي، فجعلت الإشتراكيين أكبر كتلة وحزب "دي لينكه" (أقصى اليسار) أصغرها.

وبحضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يلقي الكلمة الافتتاحية رئيس بوندستاغ المنتهية ولايته فولفغانغ شويبله، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط (حزب ميركل)، وهو أطول أعضاء البرلمان خدمة.

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وسيجري بعد ذلك انتخاب الرئيس الجديد ونواب رئيس البوندستاغ. ورسميا، يشغل رئيس البوندستاغ ثاني أعلى منصب في الدولة بعد الرئيس.

وتقليديا، تتولى أكبر مجموعة برلمانية في البوندستاغ هذا المنصب، الذي عاد الآن إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.

الأكبر عدداً والأصغر سنّا

الملفت في التشكيلة البرلمانية في العهدة التشريعية الجديدة هو مجموع أعضاءه الذي ارتفع إلى 735 نائباً ونائبة وهو بذلك الأكبر عددياً في تاريخ ألمانيا الحديث. كما أن متوسط الأعمار نزل إلى معدل عامين أقل، بمتوسط عمري من 47,3 عاما، بينما كانت النسبة بعد انتخابات 2007 بحدود 49 عاما. وكل نائب من أصل أربعة هو دون 40 عاما أي بمجموع 26,2 بالمائة من عدد النواب.

وأصغر عضو في البرلمان هي النائبة عن حزب الخضر البالغة من العمر 23 عاما إميليا فيستر من هامبورغ، بينما بات ألكسندر غاولاند من "حزب البديل" الشعبوي أكبر النواب سنّاً عن عمر يناهز الثمانين. الحضور النسائي بات أقوى كذلك إذ ارتفع عدد النائبات من 218 إلى 256، وهو ما يزيد عن الثلث بقليل.

وفي سابقة تاريخية انضمت المحامية من حزب الخضر آوت تيسفايسوس إلى التشكيلة الانتخابية بعد انتخابها في بلدية إيشفيغه (غرب)، لتصبح أول امرأة ببشرة سوداء تصل إلى قبة البرلمان الألماني.

وفي النسخة البرلمانية الجديدة احتفظ المحامون ومدراء الأعمال والإدارة بالصدارة، بمجموع 532 مقعد. يليهم علماء العلوم الإنسانية وخبراء الإعلان والتسويق وعلماء الثقافة والإعلاميين  بـ65 مقعدا. وفي المرتبة الرابعة العاملون في المجال الصحي والمهن الاجتماعية والمعلمون والمربون بمجموع 59 مقعدا. وإلى جانب التجار بمجموع 18 مقعدا لم تتعدى نسبة المزارعين والحرفيين 8 مقاعد.

و.ب/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

  • Wahlwerbung in Mecklenburg-Vorpommern bildergalerie wahl05

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

  • Silvio Berlusconi umarmt Nicolas Sarkozy neben Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Bundestag - Beginn der Haushaltswoche

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    تراجع تأييد حزبها

    في السنة الأخيرة من فترة ميركل، عانى تحالفها المسيحي من سلسلة من الفضائح، لكن أكثرها تأثيرا على صورته كانت فضيحة الكمامات بعد الكشف عن أن مسؤولين من الحزبين المسيحيين تلقوا أموالا ضخمة من شركات لأجل فوز هذه الأخيرة بصفقات أعلنتها الحكومة حول توريد الكمامات.

  • Deutschland Coburger Firma stellt Merkel-Teddy her

    نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة

    دمية ميركل

    تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بحلول حزبها ثانيا أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقبيل رحيلها أقبل الألمان على شراء هذه الدمية والتي تذكر بحركة اليد التي اشتهرت بها.

    الكاتب: علاء جمعة


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