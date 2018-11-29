 انطلاق أعمال قمة العشرين في بوينس آيرس وسط انقسامات شديدة | أخبار | DW | 30.11.2018

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أخبار

انطلاق أعمال قمة العشرين في بوينس آيرس وسط انقسامات شديدة

انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين الجمعة في بوينس آيرس وسط أجواء توتر شديد اعتبرت الأسوأ في تاريخ قمم هذه المجموعة، في حين توجهت الأنظار إلى الرباعي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان وشي جينبينغ.

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انطلاق قمة العشرين في الأرجنتين وسط آمال بتحسن أوضاع المواطنين

لأول مرة منذ سنوات طويلة تنطلق قمة العشرين دون حضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والتي غابت أيضا عن الصورة الجماعية لأعضاء القمة، وذلك بسبب خلل فني في طائرتها الليلة الماضية ما أسفر عن عودتها إلى مطار كولونيا بغرب ألمانيا والتوجه فجر اليوم إلى مدريد ومنها إلى بوينس آيرس مع طائرة خطوط إسبانية عادية للركاب المدنيين.

وبدأت القمة بعد التقاط الصورة التذكارية للمشاركين فيها، حيث توفرت فرصة اللقاءات السريعة بين الزعماء ورؤساء الحكومات الحاضرين في القمة. وكأن الانتقادات الدولية قربت بينهما، فقد تصافح بوتين وولي العهد السعودي بود شديد، وبدا مرتاحين ومبتسمين يتبادلان أطراف الحديث بعد أن جلسا في مقعدين مجاورين.

وكانت الانتقادات انهالت على الرئيس الروسي إثر قيام الأسطول الحربي الروسي باعتراض واحتجاز ثلاث سفن حربية أوكرانية مع بحارتها في البحر الأسود. أما ولي العهد السعودي فقد انعكس اغتيال الصحافي جمال خاشقجي سلبا على صورته بعد أن توجهت بعض الأصابع إليه باحتمال تورطه في الاغتيال. إلا أن أهم ما يجمعهما هو احتواء بلديهما على كميات هائلة من النفط.

من جهته، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي بشكل خاطف على هامش أعمال القمة، ونقل مستشارون للرئيس الفرنسي أن الأخير طالب المسؤول السعودي بـ"إشراك خبراء دوليين في التحقيق" الجاري بشأن خاشقجي، كما طالبه بـ"ضرورة العمل على حل سياسي في اليمن".

ووقف ماكرون في الصورة التذكارية الى جانب ترامب. وكانت العلاقة بينهما توترت خلال الفترة الأخيرة بسبب تغريدات ساخرة للرئيس الأميركي عن نظيره الفرنسي. وخلال حفل افتتاح القمة بدا ترامب بعيدا عن جو الحماسة التي انتابته لدى إعلانه صباح الجمعة التوقيع على اتفاق جديد للتبادل الحر في شمال أميركا.

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ليلة عصيبة لمستشارة ألمانيا

أما الرئيس الصيني شي جينبينغ فتميزت أساريره بالجدية، بانتظار العشاء المرتقب مساء السبت بينه وبين الرئيس الأميركي، على أمل أن يفتح هذا اللقاء الباب أمام إنهاء النزاع التجاري بين البلدين العملاقين. وكان ترامب فاجأ الجميع الخميس عندما ألغى لقاء كان مقررا مع بوتين بسبب الأزمة مع أوكرانيا.

ويعاني الرئيس الأميركي من انعكاسات التحقيق الجاري في الولايات المتحدة عن تدخل روسي محتمل في حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة. وأعربت واشنطن عن الأسف لأن هذا التحقيق يضر بالعلاقة مع روسيا، مع التأكيد أن إلغاء اللقاء مرتبط بالأزمة في أوكرانيا.

وفي حين اتخذت كييف إجراءات قضت بمنع الرجال الروس بين الـ16 والـ60 من العمر من زيارة أوكرانيا، أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن "قناعته" في بيونس آيرس بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستجدد في كانون الأول/ديسمبر.

فيما ندد الرئيس الروسي بوتين بالاستخدام "المسيء" للعقوبات "الأحادية الجانب" والحمائية التجارية وذلك قبيل افتتاح القمة. وستكون الأزمة الأوكرانية مناسبة لاختبار مدى تضامن الأوروبيين خلال قمة بوينس آيرس.

مختارات

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تقول إنها ستكون حازمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال حديثها معه على هامش قمة العشرين، فيما صرح الرئيس الأميركي ترامب أنه يسعده لقاء ولي عهد السعودية. (30.11.2018)

بعد ساعة من الطيران في رحلة إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لحضور قمة العشرين، اضطرت طائرة المستشارة ميركل للهبوط اضطراريا في مطار كولونيا بسبب خلل فني بعد أن كانت في الأجواء الهولندية قبيل عبور المحيط. (29.11.2018)

وأفاد مصدر فرنسي أن ماكرون يسعى إلى "جمع الدول المتقدمة" حول نص بديل حول المناخ والتبادل الحر. وإن دل هذا الأمر على شيء فهو اقتناع ماكرون باستحالة التوصل إلى بيان نهائي موحد في ختام القمة بشأن هذين الموضوعين، طالما الخلافات بين المشاركين كبيرة.

في غضون ذلك، تأجل اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين إلى بعد ظهر يوم غد السبت بسبب التأخر في وصول ميركل الى بوينس آيرس. وقالت مصادر الحكومة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاجتماع الذي سيستغرق 30 دقيقة من المتوقع أن يركز على موضوعات تشمل التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة ثانية، تخشى السلطات الارجنتينية حصول أعمال عنف خلال تظاهرة احتجاج مقررة الجمعة، على غرار ما حصل خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ العام الماضي. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة يوم عطلة، فأقفلت المدارس وتم نشر أكثر من 20 ألف عنصر أمن للحفاظ على الأمن خلال هذه القمة. وجاءت قمة الأرجنتين لتزيد من حدة احتجاج المواطنين على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد.

ح.ع.ح/ع.ش(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump (picture-alliance/dpa/SPA)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية، هل يمكن لهذه الأعين الكذب؟!

    بالنسبة إلى الأمير السعودي قد لا تكون قمة مجموعة العشرين سهلة. فمنظمة هيومان رايتس ووتش رفعت في الأرجنتين دعوى ضد محمد بن سلمان بتهمة "المساهمة المفترضة" في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفي الحقيقة ليس هناك إلا الرئيس الأمريكي ترامب من يقف إلى جنب الأمير، فهو يشك في ذنب بن سلمان.

  • Saudi-Arabiens Kronprinz MbS und Erdogan (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    العربية السعودية وتركيا: علاقة مصالح

    اغتيال الصحفي خاشقجي على الأرض التركية يؤثر على العلاقة بين بن سلمان والرئيس التركي أردوغان. فالأتراك يريدون الكشف عن ملابسات الاغتيال ـ والسعوديون يرفضون ذلك. وحتى الدعم التركي لقطر يؤثر على هذه العلاقة. إلا أن أردوغان يحتاج إلى الاستثمارات من العربية السعودية. وقد يحصل خلال قمة مجموعة العشرين لقاء خاص بين الرجلين.

  • Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan NATO Treffen (picture-alliance/dpa/C. Licoppe)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا: علاقة معقدة

    لم يعد بالإمكان منذ مدة وصف الرئيسين بالصديقين. فهناك نقاط خلاف كثيرة تنغص العلاقات مثل مصير فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن قضية مقتل الصحفي خاشقجي، التي زادت من حدة التوتر، بسبب موقف ترامب الداعم لولي العهد السعودي، وفق أنقرة.

  • Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/J. Watson)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسط حرب تجارية

    يتبادل أكبر اقتصادين في العالم منذ شهور فرض العقوبات الجمركية والتهديدات. وقبل انعقاد قمة مجموعة العشرين لوح ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية. وتتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الملكية الفكرية. ومن المحتمل أن يعقد لقاء بين رئيسسي البلدين، لكنه قد لا يقود إلى حلحلة الأزمة.

  • Donald Trump und Wladimir Putin (Getty Images/B. Smialowski)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة ألأمريكية وروسيا أزمة متزايدة

    ترامب وبوتين سبق أن عايشا أوقاتا أفضل. وحتى لو أن ترامب يبذل الجهد من أجل علاقة جيدة مع بوتين، إلا أن الدعابات الأولى قد ولَت. فأزمة أوكرانيا والحرب في سوريا وكذلك اتهامات التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الأمريكية تؤثر كثيرا على العلاقة. وكان ترامب قد أعلن قبيل انطلاق القمة لـ "الواشنطن بوست" إنه "قد لا يجتمع" ببوتين بسبب الأزمة الأوكرانية.

  • Frankreich Macron und Trudeau sind Freunde (Reuters/C. Platiau)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وكندا: علاقة ودية

    بعد اللقاء الأول للرجلين بات واضحا أنه قد تحل علاقة صداقة بين رئيس فرنسا ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ترودو. وكلا الرجلين يجتهدان لعرض علاقتهما الجيدة أمام الملأ، ويؤكدان باستمرار قناعاتهما المشتركة مثلا فيما يرتبط باتفاقية التجارة.

  • Kanada G7 Gipfel in Charlevoix Macron und Merkel (picture-alliance/empics/J. Tang)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وألمانيا: أوروبيان ضد القومية

    خلال إحياء ذكرى عيد شهداء الحرب في البرلمان الألماني حذر ماكرون مؤخرا من سقوط العالم في "القومية بدون ذاكرة وفي التطرف بدون قيم". وبالنسبة إليه تكون أوروبا موحدة الجواب على "انقسام العالم"، وهنا يجد المستشارة الألمانية ميركل بجنبه. فالاثنان يحاولان إظهار التضامن وتبني سياسة مشتركة من أجل أوروبا موحدة.

  • Japan Tokyo - Donald Tusk, Shinzo Abe und Jean-Claude Juncker (Reuters/K. Sasahara)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الاتحاد الأوروبي واليابان: صداقة أوروبية يابانية

    في الصيف وقع رئيس وزراء اليابان، آبي ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، توسك على أكبر ميثاق تجاري أبرمه الاتحاد الأوروبي. فاتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تصدر رمزية لصالح العولمة وتعارض الإجراءات الحمائية كما ينهجها ترامب. وفي الأرجنتين قد يتضامن اليابان والاتحاد الأوروبي. راهل كلاين/ م.أ.م


مختارات

قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

لقاء أقوى السياسيين في العالم قد يكون هذه السنة أكثر إثارة. فقمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس تنعقد في ظروف استثنائية يمر منها العالم، بما في ذلك الحرب التجارية وتفاقم الأزمة الأوكرانية إلى غير ذلك من الملفات الساخنة. (28.11.2018)  

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ليلة عصيبة لمستشارة ألمانيا  

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تشير الدلائل إلى ملف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي سيكون حاضرا في قمة العشرين وبقوة، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون التطرق إلى الملف مع محمد بن سلمان، فيما يعتقد الرئيس الأرجنتيني أن القضية ستطرح على القمة.

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رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تقول إنها ستكون حازمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي خلال حديثها معه على هامش قمة العشرين، فيما صرح الرئيس الأميركي ترامب أنه يسعده لقاء ولي عهد السعودية.

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