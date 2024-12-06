"انطفاء إشارة المرور!" ـ "كلمة العام 2024" في ألمانيا!

تم في ألمانيا اختيار مصطلح "انطفاء إشارة المرور" (Ampel-Aus) لتكون "كلمة العام 2024" التي تعبر عن انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد. ومن بين ما يقرب من 2500 كلمة مقترحة، وضعت لجنة التحكيم قائمة تضمنت عشر كلمات.

أعلنت جمعية اللغة الألمانية (GfdS) اليوم الجمعة (السادس من ديسمبر/كانون الأول 2024) في مدينة فيسبادن الألمانية اختيارها مصطلح "انطفاء إشارة المرور" «Ampel-Aus» لتكون "كلمة العام" لعام 2024.

ويأتي المصطلح للتعبير عن انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي حدث قبل أسابيع وذلك بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة.

ويعرف الائتلاف الحاكم في ألمانيا إعلاميا باسم " إشارة المرور "، وذلك نسبة للألوان المميزة لأحزاب الائتلاف، وهي الأحمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي والأخضر لحزب الخضر والأصفر للحزب الديمقراطي الحر.

صورة من: Oliver Berg/dpa/picture alliance

وجاء في المرتبة الثانية مصطلح "تبييض المناخ" (Klimaschönfärberei) والذي يقصد به الجهود التي تبذلها شركات لإبراز تدابيرها لحماية المناخ على نحو أفضل مما هو عليه الحال في الواقع.

وفي المركز الثالث، جاء مصطلح "جاهز للحرب" «Kriegstüchtig»، الذي استخدمه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بقدر كبير من الاهتمام عند الضغط من أجل إسراع تحديث الجيش الألماني.

ووضعت لجنة تحكيم قائمة تضمنت عشر كلمات ، والتي كانت - بحسب تقديرات اللجنة - مهيمنة ومميزة للنقاشات العامة في ألمانيا على مدار عام 2024.

واختارت لجنة الخبراء التابعة لجمعية اللغة الألمانية هذا العام المصطلحات بين ما يقرب من 2500 مقترحا من وسائل إعلام وأفراد عاديين.

انهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقالت جمعية اللغة الألمانية: "الحاسم في اختيار "كلمات العام" ليس تواتر المصطلح، بل أهميته وشعبيته"، مضيفة أن الكلمات والتعبيرات التي تم اختيارها غير مرتبطة بأي تقييم أو توصية.

وتضم لجنة التحكيم المكونة من حوالي عشرة أشخاص علماء لغة وخبراء إعلاميين ومجلس إدارة الجمعية.

ع.ج.م/م.س (د ب أ)