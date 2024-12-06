"انطفاء إشارة المرور!" ـ "كلمة العام 2024" في ألمانيا!٦ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت جمعية اللغة الألمانية (GfdS) اليوم الجمعة (السادس من ديسمبر/كانون الأول 2024) في مدينة فيسبادن الألمانية اختيارها مصطلح "انطفاء إشارة المرور" «Ampel-Aus» لتكون "كلمة العام" لعام 2024.
ويأتي المصطلح للتعبير عن انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي حدث قبل أسابيع وذلك بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة.
ويعرف الائتلاف الحاكم في ألمانيا إعلاميا باسم " إشارة المرور "، وذلك نسبة للألوان المميزة لأحزاب الائتلاف، وهي الأحمر للحزب الاشتراكي الديمقراطي والأخضر لحزب الخضر والأصفر للحزب الديمقراطي الحر.
وجاء في المرتبة الثانية مصطلح "تبييض المناخ" (Klimaschönfärberei) والذي يقصد به الجهود التي تبذلها شركات لإبراز تدابيرها لحماية المناخ على نحو أفضل مما هو عليه الحال في الواقع.
وفي المركز الثالث، جاء مصطلح "جاهز للحرب" «Kriegstüchtig»، الذي استخدمه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بقدر كبير من الاهتمام عند الضغط من أجل إسراع تحديث الجيش الألماني.
ووضعت لجنة تحكيم قائمة تضمنت عشر كلمات ، والتي كانت - بحسب تقديرات اللجنة - مهيمنة ومميزة للنقاشات العامة في ألمانيا على مدار عام 2024.
واختارت لجنة الخبراء التابعة لجمعية اللغة الألمانية هذا العام المصطلحات بين ما يقرب من 2500 مقترحا من وسائل إعلام وأفراد عاديين.
وقالت جمعية اللغة الألمانية: "الحاسم في اختيار "كلمات العام" ليس تواتر المصطلح، بل أهميته وشعبيته"، مضيفة أن الكلمات والتعبيرات التي تم اختيارها غير مرتبطة بأي تقييم أو توصية.
وتضم لجنة التحكيم المكونة من حوالي عشرة أشخاص علماء لغة وخبراء إعلاميين ومجلس إدارة الجمعية.
ع.ج.م/م.س (د ب أ)