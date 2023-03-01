انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟

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فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو والكرملين يتوعد بإجراءات مضادة، فأي تداعيات لانضمام البلد المجاور لروسيا على النزاع في أوكرانيا وإلى أي مدى يزيد ذلك من فرص المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا؟
رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو توعدت موسكو باتخاذ "إجراءات مضادة"، معتبرة تلك الخطوة "مساساً" بأمنها ومصالحها الوطنية.
بينما تأمل باريس وواشنطن في أن تساعد الصين في تسريع جهود السلام، أعلن الأمين العام لحلف الناتو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة الحلف في الصيف المقبل، مضيفاً أن الحلف يدرس مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات.
ستنضم فنلندا رسميا إلى حلف الناتو غدا الثلاثاء لتصبح العضو الـ31، ولتستكمل انتقالا سريعا إلى التحالف العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل على السويد الانتظار حتى توافق تركيا والمجر على انضمامها للحلف.
بانضمام فنلندا إلى حلف الناتو تكون قد تخلت عن حيادها العسكري الذي دام لعقود، وجاء ذلك نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا. فماذا سيتغير على الجبهة الشمالية للناتو الآن؟ ومتى تنضم السويد أيضا إلى الحلف العسكري؟
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