انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟

الناتو يدعو زيلينسكي لقمته ويدرس خطة دعم أوكرانيا لعشر سنوات

بينما تأمل باريس وواشنطن في أن تساعد الصين في تسريع جهود السلام، أعلن الأمين العام لحلف الناتو دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة الحلف في الصيف المقبل، مضيفاً أن الحلف يدرس مبادرة لدعم أوكرانيا لعدة سنوات.