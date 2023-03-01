 انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟ | مسائية DW | DW | 04.04.2023

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مسائية DW

انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، أي تداعيات له؟

فنلندا تنضم رسميا إلى حلف الناتو والكرملين يتوعد بإجراءات مضادة، فأي تداعيات لانضمام البلد المجاور لروسيا على النزاع في أوكرانيا وإلى أي مدى يزيد ذلك من فرص المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا؟

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