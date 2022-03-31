 ″انسداد″ سياسي في العراق بسبب تقسيم ″الكعكة″ | العراق اليوم | DW | 31.03.2022

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العراق اليوم

"انسداد" سياسي في العراق بسبب تقسيم "الكعكة"

حكومة توافقية أم حكومة أغلبية؟ مقتدى الصدر يرفض "تقسيم الكعكة" مع الإطار والأخير يسد الطريق أمام انتخاب رئيس الوزراء والجمهورية، والعراق أصبح رهينة الأحزاب والكتل السياسية.

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ضيف الحوار: الإعلامي أبو فراس الحمداني

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