"انسداد" سياسي في العراق بسبب تقسيم "الكعكة"

للمرة الثالثة.. برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيس للبلاد

بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة لا يزال العراق من دون رئيس جديد وبالتالي دون رئيس حكومة جديد، إذ أخفق البرلمان للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد لعدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب.