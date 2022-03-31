"انسداد" سياسي في العراق بسبب تقسيم "الكعكة"

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حكومة توافقية أم حكومة أغلبية؟ مقتدى الصدر يرفض "تقسيم الكعكة" مع الإطار والأخير يسد الطريق أمام انتخاب رئيس الوزراء والجمهورية، والعراق أصبح رهينة الأحزاب والكتل السياسية.
ضيف الحوار: الإعلامي أبو فراس الحمداني
حكومة توافقية أم حكومة أغلبية؟ مقتدى الصدر يرفض "تقسيم الكعكة" مع الإطار والأخير يسد الطريق أمام انتخاب رئيس الوزراء والجمهورية، والعراق أصبح رهينة الأحزاب والكتل السياسية.
بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة لا يزال العراق من دون رئيس جديد وبالتالي دون رئيس حكومة جديد، إذ أخفق البرلمان للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد لعدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب.
قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
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