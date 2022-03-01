 انسحاب وزيرين من حكومة الدبيبة.. والأخير مصر على التمسك بمنصبه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2022

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انسحاب وزيرين من حكومة الدبيبة.. والأخير مصر على التمسك بمنصبه

وزيران من الحكومة الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة يؤكدان جاهزيتهما لتسليم السلطة في وزارتيهما، فيما يصر الدبيبة على عدم تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة بدل حكومة فتحي باشاغا التي حظيت بثقة مجلس النواب في طبرق.

عبد الحميد الدبيبة

لا يزال رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة مصرا على عدم تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة

أعلن وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق بحكومة "الوحدة الوطنية" الليبية احترامهما للقرار الصادر عن مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة. وأكد الوزيران، خلال كلمتين متلفزتين صباح اليوم الخميس (10 مارس/ آذار)، جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما.

ويأتي ذلك فيما لا يزال رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة مصرا على عدم تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة. وعلى الجانب الآخر، يؤكد رئيس الحكومة المكلفة من جانب مجلس النواب فتحي باشاغا أحقيته بالسلطة، وطالب رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة عدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية، وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد إذن مسبق منه.

التطلع إلى اتفاق بشأن الانتخابات هذا الشهر

قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة معنية بالشأن الليبي لرويترز أمس الأربعاء إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد في وقت تقف فيه الفصائل المتناحرة على شفا مواجهة خطيرة.

مختارات

يحيي الليبيون الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، في وقت يمرّ الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي.

في محاولة لتجنب أي تصعيد وإجراء الانتخابات، التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الوزراء الذي كلفه البرلمان حديثا فتحي باشاغا.

وقالت ستيفاني وليامز إنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل نيسان.

وتواجه ليبيا أزمة سياسية بعد أن أدى رئيس وزراء جديد اليمين الدستورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي مع رفض الحكومة الحالية التنازل عن السلطة وسط تداعيات محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر كانون الأول.

وتحظى كل من الحكومتين المتنافستين بدعم من فصائل مسلحة تتمركز في طرابلس، وقال رئيس الوزراء المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا إنه يعتزم تولي السلطة في العاصمة هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات.

ع.ش/ ف.ي (د ب أ، رويترز)

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بين الدبيبة وباشاغا.. أي تحالفات وتفاهمات تتحكم بليبيا؟

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