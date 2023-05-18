 انسحاب قوات فاغنر الروسية من مواقعها تنفيذا للاتفاق المبرم مع الكرملين | DW الأخبار | DW | 25.06.2023

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انسحاب قوات فاغنر الروسية من مواقعها تنفيذا للاتفاق المبرم مع الكرملين

أنهت مجموعة فاغنر الروسية تمردها بموجب اتفاق مع الكرملين. وبموجب الاتفاق انسحبت فاغنر من المواقع العسكرية وعادت إلى معسكراتها وتم اسقاط التهم عنها.

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [RUSSIA, VLADIVOSTOK - MAY 31, 2023: Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin attends a presentation event for the PMC Wagner Second Front youth outreach project. Lev Borodin/TASS]

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