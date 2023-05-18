انسحاب قوات فاغنر الروسية من مواقعها تنفيذا للاتفاق المبرم مع الكرملين

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أنهت مجموعة فاغنر الروسية تمردها بموجب اتفاق مع الكرملين. وبموجب الاتفاق انسحبت فاغنر من المواقع العسكرية وعادت إلى معسكراتها وتم اسقاط التهم عنها.
شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.
طرح تمرد قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين على ولي نعمته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة انضباطية مجموعات المرتزقة وإمكانية تحولها إلى صداع أو حتى سرطان يفتك بمن يستعين بها. فما هي تداعياتها على روسيا؟
أعلن رئيس مجموعة فاغنر أنّ قوّاته، التي كانت قد قطعت نصف المسافة نحو موسكو إثر تمرّدها على القيادة الروسية، "تعود أدراجها.. حقناً للدماء". والرئيس الروسي، الذي واجه تحديا غير مسبوق، يشكر نظيره البيلاروسي على الوساطة.
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.
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