انزلاق طائرة بوينغ بركابها في نهر بولاية فلوريدا الأمريكية

انزلقت طائرة من طراز بوينغ 737 تقل 143 شخصاً من على مدرج مطار إلى مياه نهر سانت جونز في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية خلال عاصفة رعدية مما أدى إلى إصابة 21 شخصاً.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة. وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن كل الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم طيبة.

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 قادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا وعلى متنها 136 راكبا إلى جانب طاقم مؤلف من سبعة أفراد وقد سقطت في النهر في نهاية المدرج في قاعدة جاكسون فيل الجوية التابعة للبحرية في نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي حسبما قال متحدث باسم قاعدة فلوريدا الجوية.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة "أحياء وتم حصرهم"، وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي أير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

وقال ليني كيري رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن الرئيس دونالد ترامب اتصل به ليعرض عليه المساعدة.

وميامي أير انترناشيونال شركة طيران للرحلات الشارتر وتملك أسطولا من طائرات بوينج 737-800.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)