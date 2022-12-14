انزعاج فرنسي من أسلوب احتفالات لاعبي الأرجنتين بالفوز بمونديال قطر

اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا اليوم الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول) أن سلوك اللاعبين الأرجنتينيين بعد الفوز بكأس العالم 2022 في قطر "غير لائق" و"سوقي"، إثر السخرية التي تعرّض لها نجم "الديوك" كيليان مبابي، خصوصاً من الحارس إيميليانو مارتينيس.

وقالت الوزيرة لإذاعة "أر تي أل" الفرنسية إنه "بقدر ما عرف فريقنا الفرنسي كيف يخسر ببراعة، فإن الطريقة التي تصرف بها هذا الفريق الأرجنتيني بعد الفوز لم تكن جديرة بالمباراة التي شاهدناها".

وكان نويل لو جريه، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعث برسالة لنظيره الأرجنتيني كلاوديو تابيا، اشتكى خلالها منالسخرية "غير الطبيعية" و"الصادمة"تجاه كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي.

وفاز منتخب (راقصو التانغو) على فرنسا 4 / 2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس العالم في قطر يوم الأحد الماضي، وذلك بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3 على ملعب (لوسيل)، لتشهد الأيام التالية احتفالات جنونية من المشجعين الأرجنتينيين في العاصمة بوينس آيرس بعد التتويج بكأس العالم، الذي عاد لأحضان المنتخب اللاتيني بعد غياب دام 36 عاما.

واحتشد الملايين في شوارع العاصمة الأرجنتينية، خلال الاحتفالات بالفوز بالمونديال يوم الثلاثاء الماضي، مما تسبب في توقف حافلة الفريق المكشوفة، التي كانت تجوب العاصمة، حيث ظلت عالقة لساعات طويلة.

وخلال الاحتفالات، شوهد حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز وهو يحمل دمية تحمل وجه مبابي.

كما وضع حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي نفسه في مأزق بسبب تعليقاته عن جهوده في تشتيت ذهن أوريلين تشواميني، لاعب المنتخب الفرنسي - الذي أضاع ركلة ترجيح - خلال ركلات الترجيح بين المنتخبين، بالإضافة للقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مارتينيز يدعو إلى "لحظة صمت" لمبابي في غرفة الملابس عقب المباراة النهائية.

كما تعرض العديد من لاعبي منتخب فرنسا أيضا لرسائل عنصرية من أفراد من الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما رفضته وزيرة الرياضة الفرنسية بشدة.

وفي حديثها لمحطة (آر تي إل) الفرنسية، قالت أوديا كاستيرا "ينبغي علينا أن نطلب من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم توضيحا، وهو ما قام به نويل لو جريه من نظيره كلاوديو تابيا".

وأضافت "أجد ذلك مثيرا للشفقة. بقدر ما عرف منتخبنا الفرنسي كيف يخسر وهو مرفوع الرأس، فإن الكثير من التصرفات التي رأيناها منالمنتخب الأرجنتينيعقب فوزه لم تكن تليق بالمباراة التي تابعناها".مؤكدة أنه "كانت هناك سخرية غير لائقة ضد تشواميني (من جانب مارتينيز)، لقد كانت فظة وغير مناسبة".

وقالت الوزيرة الفرنسية إنها ربما تتصل بنظيرها الأرجنتيني بسبب السخرية المقيتة التي تعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من قبل بعض مشجعي الأرجنتين.

وخلال استقبال منتخب الأرجنتين لدى عودته إلى بلاده أشعلت مجموعة من المشجعين غطاء نعش مقلد مزين بصليب وصورة لمبابي. وعلى نطاق واسع انتشرت صور الواقعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)