 انذارات بوجود قنابل تطال مطارات فرنسية عديدة وتعرقل لحركة الطيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2023

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انذارات بوجود قنابل تطال مطارات فرنسية عديدة وتعرقل لحركة الطيران

تسبّبت إنذارات استهدفت 18 مطاراً في فرنسا باضطرابات في حركة النقل الجوي لليوم الثالث على التوالي فيما تم اخلاء بعض المطارات أمام حركة المسافرين. ما طبيعة هذه التهديدات وما مدى خطورتها؟

تتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعناً في أراس

تتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعناً في أراس

استهدفت إنذارات كاذبة بوجود قنابل 18 مطاراً في فرنسا الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر 2023) وأخليت عشرة منها وفقاً للسلطات التي توعدت بمعاقبة "أغبياء كبار" يقفون وراء هذه الرسائل.

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قررت السلطات الفرنسية صباح اليوم الأربعاء إخلاء مطار تولوز-بلانياك، الواقع جنوب البلاد، لإجراء تفتيشات أمنية. يأتي ذلك بعد العثور على طرد مشبوه، وفق مصادر أمنية فرنسية.

ومنذ بدء موجة الإنذارات الأربعاء، لم يتأثر عمل مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين اللذين يخدمان باريس. 

وقال وزير النقل الفرنسي كليمان بون "منذ الأربعاء، شهدنا زيادة في الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل في مطاراتنا. وأريد أن أقول بوضوح شديد إن المحتالين الصغار والمازحين الصغار الضالعين بهذا النوع من الألعاب هم في الواقع أغبياء كبار، ومنحرفون إلى حد كبير".

وتسبّبت الإنذارات الجمعة باضطرابات في حركة النقل الجوي لليوم الثالث على التوالي وعشية عطلة في البلاد بمناسبة عيد جميع القديسين.

وتلقى 17 مطارا إنذارات الأربعاء، وتم إخلاء 15 منها، كذلك تلقى 25 مطاراً إنذارات الخميس وأُخلي 19 منها، بحسب الوزير.

وقال الوزير بعد ظهر الجمعة إن الإنذارات الصادرة في اليوم نفسه من خلال تلقي رسائل تهديد متتالية "انتهت بشكل عام حالياً". ولم يذكر أسماء المطارات التي استهدفتها الانذارات الجمعة لكن مصادر أفادت سابقاً بتلقي 14 مطاراً إنذارات الجمعة ذكرت من بينها مطارات بوردو، وبيزييه، وليل، وبوفيه، وتارب، ونانت، وبريست، وتولوز، وكاركاسون، وليون- برون، وبو، ونيس، وبياريتز، ورين.

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وأكدت مطارات عديدة لاحقًا تلقيها إنذارات بينها مطارات بوردو ونانت وليل وتولوز وكاركاسون وبريست، بالإضافة إلى بيربينيان وبال-مولوز.

ومع ذلك، كانت فترات التأخير في المغادرة أو الوصول أقل الجمعة مقارنة بيوم الأربعاء حين بلغت ثلاث ساعات في بعض الحالات.

وتعرض مطار نيس كوت دازور لأكبر قدر من التأخير الجمعة، ولكن جاء ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة ألب ماريتيم في جنوب شرق البلاد.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الخميس توقيف 18 شخصاً خلال 48 ساعة على خلفية هذه الإنذارات التي طالت أيضاً مؤسسات تعليمية وأماكن سياحية.

وأخلي قصر فرساي في منطقة باريس ظهر الجمعة للمرة الخامسة هذا الأسبوع بعد تلقيه إنذارات جديدة، بحسب ما أعلنت إدارته على منصة اكس (تويتر سابقاً)، قبل إعادة فتحه في منتصف فترة بعد الظهر.

وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعناً في أراس.

خ.س/ع.أ. ج (أ ف ب)

  • Jean Rene JR Installation Louvre Paris (JR-ART.net)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    خدعة تخطف العيون

    بالرغم من تجاوز عمر أكبر متحف للفن في العالم 200 عاما، لم يتم تنفيذ واجهة المتحف وهرمه الزجاجي، إلا في عام 1989. وللاحتفال بمرور ثلاثين عاما على إنشاء الواجهة، تم تكليف فنان الشوارع جان رينيه، والمعروف بـ "جيه أر"، بتصميم خدعة بصرية مؤقتة من قصاصات الورق. رؤية تلك القطعة الفنية من أعلى يضفي عمقا مذهلا على الهرم، والذي يصل ارتفاعه إلى 21 مترا أو ما يعادل 70 قدما.

  • Jean Rene JR Installation Louvre Paris (Reuters/G. Fuentes)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    "بانكسي" الفرنسي

    يُلقب فنان الشوارع جيه آر بـ "بانكسي" الفرنسي نسبة لفنان الشوارع البريطاني بانكسي مجهول الهوية والمعروف بأعماله الفنية ذات الطابع السياسي والاجتماعي. ووعد جيه آر بأن يكشف أخر اعماله الفنية "سر الهرم الأكبر"، ليقوم باستخدام تقنية تؤدي لتشويش صورة الجسم بحيث لا يمكن رؤيته بشكل صحيح سوى من زاوية معينة، إلا أن جيه أر لم يستطع إكمال عمله الفني بمفرده.

  • Jean Rene JR Installation Louvre Paris (AFP/Getty Images/P. Lopez)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    خدعة عبر مئات المتطوعين

    شارك حوالي 400 متطوعا في العمل لتنفيذ المشروع الفني، وتم تقسيمهم إلى فرق مكونة من 50 شخصا قضى كل منها أربعة أيام للصق القصاصات الورقية على أحجار أرضية الساحة أمام المتحف. وقال مصمم العمل لوكالة الأنباء الفرنسية: "يوجد أكثر من 2000 قصاصة يجب لصقها على الأرض، ويبلغ طول كل منهم عشرة أمتار، ولهذا يعتبر هذا العمل أحجية ضخمة".

  • Jean Rene JR Installation Louvre Paris (AFP/Getty Images/T. Samson)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    شاشة عرض ضخمة

    عند الانتهاء من العمل، أصبح التكوين الفني مثل شاشة عرض ضخمة تعكس الهرم وكأنه ينبثق من قاعدته التي تبدو وكأنها محجر ضخم لصخور بيضاء اللون. وللسماح للجمهور برؤية الخدعة، تم عرض الشكل الجوي للمشروع الفني على شاشتين بلازما في الساحة الأمامية للمتحف. وبينما لم يتم المساس بالهرم الرئيسي، تم تغطية الأهرامات الثلاثة الأصغر حجما بالورق لإبراز الشكل النهائي للخدعة البصرية.

  • Jean Rene JR Installation Louvre Paris (Getty Images/AFP/P. Lopez)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    شكاوي عاجلة

    بالرغم من كل هذه الضجة المرافقة للمشروع الفني، لم ينبهر بعض زوار المتحف كما ينبغي، بل واشتكوا من عدم القدرة على رؤية أي خدع بصرية من على مستوى الأرض.

  • Euromaxx JR Louvre (Joël Saget/AFP)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    الاختفاء

    التكوين الفني هو العمل الفني الثاني لصاحبه جيه ار، نسبة إلى أسمه الحقيقي وهو جان رينيه، على الهرم الشهير لمتحف اللوفر. ففي عام 2016، قام بإخفاء الهرم الزجاجي باستخدام خدعة قائمة على استخدام صورة باللونين الأبيض والأسود. تم حينها تغطية الهرم، المكون من حوالي 700 قطعة زجاجية، بالأجزاء المكونة لصورة ضخمة لقصر اللوفر.

  • Bau der Louvre-Pyramide (AFP/Getty Images/P. Kovarik)

    خدع فنية بصرية بمناسبة مرور 30 عاما على بناء هرم اللوفر

    الهرم الفرعوني لميتران

    الهرم، والذي بدأ بنائه بتكليف من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عام 1984، كرهه كثير من الباريسيين لشعورهم بعدم اتساق البناء الزجاجي الجديد مع قصر اللوفر ذو الطابع الفرنسي الكلاسيكي الذي يعود لعصر النهضة. ووصلت السخرية كذلك للمهندس صاحب التصميم، الأمريكي الصيني أي أم باي، لكونه غير فرنسي بما يكفي. أما اليوم، فقد أصبح الهرم من المعالم الأساسية لباريس.


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