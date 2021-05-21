اندلاع مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى

اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بحسب مراسلي فرانس برس والشرطة.

وبدأت المواجهات بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين بحسب مراسلي فرانس برس في المكان، بينما قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة تعرضت لإلقاء حجارة من قبل الفلسطينيين وبدأت بإجراءات مكافحة "الشغب".

ع.ج.م (أ ف ب)

