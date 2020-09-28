اندلاع الصراع مجدداً بين أرمينيا واذربيجان

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مقتل نحو 50 جندياً أرمينياً في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز عام 2020. وأذربيجان تعلن أنها حققت كل أهدافها على الحدود مع ارمينيا إثر المواجهات.
تسارعت المطالب الدولية بوقف القتال الذي اندلع مجددا بين أرمينيا وأذربيجان، وفيما أعلنت الأخيرة "تحقيق كل الأهداف"، أعلنت أرمينيا مقتل نحو 50 جنديا، مشيرة إلى تراجع حدة القتال. ومسؤول روسي يعلن عن التوصل إلى هدنة.
بدت باكو ويريفان على وشك الانخراط في حرب مفتوحة بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ أدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين، بينهم طفل على الأقل.
تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات اليوم بمهاجمة مناطق مدنية في اليوم التاسع من القتال الأكثر دموية في منطقة جنوب القوقاز منذ ما يزيد على ربع قرن.
في مؤشر جديد على انهيار شبه تام لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه قبل أسبوع بوساطة روسية، تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة. هذا فيما شددت باريس وواشنطن على ضرورة وقف إطلاق النار وتسوية النزاع سلمياً.
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