 اندلاع الصراع مجدداً بين أرمينيا واذربيجان | DW الأخبار | DW | 13.09.2022

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DW الأخبار

اندلاع الصراع مجدداً بين أرمينيا واذربيجان

مقتل نحو 50 جندياً أرمينياً في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز عام 2020. وأذربيجان تعلن أنها حققت كل أهدافها على الحدود مع ارمينيا إثر المواجهات.

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28.09.2020, Aserbaidschan, Baku: 6344469 28.09.2020 Azeri servicemen stand guard as they patrol a street during the curfew in Baku, Azerbaijan. On September 27 clashes erupted between Armenian and Azeri forces along the line of contact in the disputed region of Nagorno-Karabakh. Both Azerbaijan and Armenia accused one another of shelling civilian settlements. Azerbaijani President Ilham Aliyev approved the imposition of martial law in a number of cities and regions of the republic and curfew in the country, and also declared partial mobilization. Murad Orujov / Sputnik Foto: Murad Orujov/Sputnik/dpa |

مسائية DW: التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان.. ما مآلاته؟ 28.09.2020

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية 13.09.2022

German Chancellor Olaf Scholz, right, and Israeli Prime Minister Yair Lapid, left, address the media during a joint press conference as part of a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Monday, Sept. 12, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)

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ARCHIV 25.10.2020 An Armenian soldier fires artillery on the front line on October 25, 2020, during the ongoing fighting between Armenian and Azerbaijani forces over the breakaway region of Nagorno-Karabakh. - The head of a Red Cross mission monitoring the Nagorno-Karabakh conflict called on October 22, 2020 for all parties to stop shelling civilians and respect international law in fighting that has killed nearly 1,000 people. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

دعوات أوروبية للتهدئة بين أرمينيا وأذربيجان وموسكو تتحدث عن "هدنة" 13.09.2022

تسارعت المطالب الدولية بوقف القتال الذي اندلع مجددا بين أرمينيا وأذربيجان، وفيما أعلنت الأخيرة "تحقيق كل الأهداف"، أعلنت أرمينيا مقتل نحو 50 جنديا، مشيرة إلى تراجع حدة القتال. ومسؤول روسي يعلن عن التوصل إلى هدنة.

In this image taken from a footage released by Armenian Defense Ministry on Sunday, Sept. 27, 2020, Armenian forces destroy Azerbaijani military vehicle at the contact line of the self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh, Azerbaijan. Fighting between Armenia and Azerbaijan has broken out around the separatist region of Nagorno-Karabakh and the Armenian Defense Ministry says two Azerbaijani helicopters have been shot down. Ministry spokeswoman Shushan Stepanyan also said Armenian forces hit three Azerbaijani tanks. (Armenian Defense Ministry via AP) |

تحذيرات أوروبية من مغبة حرب شاملة بين أذربيجان وأرمينيا 27.09.2020

بدت باكو ويريفان على وشك الانخراط في حرب مفتوحة بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ أدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين، بينهم طفل على الأقل.

Fire burns in a residential area after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh, Stepanakert, Azerbaijan, Sunday, Oct. 4, 2020. The clashes erupted on Sept. 27 and have killed dozens, marking the biggest escalation in the decades-old conflict over the region, which lies within Azerbaijan but is controlled by local ethnic Armenian forces backed by Armenia. (Aram Kirakosyan/PAN Photo via AP) |

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بقصف مناطق مدنية 05.10.2020

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات اليوم بمهاجمة مناطق مدنية في اليوم التاسع من القتال الأكثر دموية في منطقة جنوب القوقاز منذ ما يزيد على ربع قرن.

A woman reacts as search and rescue teams work on the blast site hit by a rocket during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh, in the city of Ganja, Azerbaijan October 17, 2020. REUTERS/Umit Bektas

أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بالقصف وخرق الهدنة 17.10.2020

في مؤشر جديد على انهيار شبه تام لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه قبل أسبوع بوساطة روسية، تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بخرق الهدنة. هذا فيما شددت باريس وواشنطن على ضرورة وقف إطلاق النار وتسوية النزاع سلمياً.