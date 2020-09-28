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اندلاع الصراع مجدداً بين أرمينيا واذربيجان

مقتل نحو 50 جندياً أرمينياً في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز عام 2020. وأذربيجان تعلن أنها حققت كل أهدافها على الحدود مع ارمينيا إثر المواجهات.