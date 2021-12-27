انخفاض واردات البطاطا إلى اليابان يؤثر على محبي الوجبات السريعة

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تعاني اليابان من نقص في الواردات من البطاطا القادمة من كندا، وذلك بسبب جائحة كورونا. وهذا أدى بدوره إلى معاناة محبي البطاطا المقلية في سلسلة محلات ماكدونالدز للوجبات السريعة.
تراهن أوروبا كثيرا على إدارة بايدن بعد أربع سنوات صعبة مع سلفه دونالد ترامب التي وصفها البعض بـ"الكابوس". فماذا ينتظر الأوروبيون من بايدن؟ بالتأكيد يتوقعون علاقات أفضل لكن لن يتغير كل شيء، كما يجمع الكثير من المراقبين.
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