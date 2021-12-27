انخفاض واردات البطاطا إلى اليابان يؤثر على محبي الوجبات السريعة

"نهاية كابوس".. ماذا تنتظر أوروبا من إدارة بايدن؟

تراهن أوروبا كثيرا على إدارة بايدن بعد أربع سنوات صعبة مع سلفه دونالد ترامب التي وصفها البعض بـ"الكابوس". فماذا ينتظر الأوروبيون من بايدن؟ بالتأكيد يتوقعون علاقات أفضل لكن لن يتغير كل شيء، كما يجمع الكثير من المراقبين.