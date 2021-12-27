 انخفاض واردات البطاطا إلى اليابان يؤثر على محبي الوجبات السريعة | DW الأخبار | DW | 27.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

انخفاض واردات البطاطا إلى اليابان يؤثر على محبي الوجبات السريعة

تعاني اليابان من نقص في الواردات من البطاطا القادمة من كندا، وذلك بسبب جائحة كورونا. وهذا أدى بدوره إلى معاناة محبي البطاطا المقلية في سلسلة محلات ماكدونالدز للوجبات السريعة.

مشاهدة الفيديو 01:09

المزيد من المركز الإعلامي

رجل الشارع في إيران لا يعقد آمالا على مفاوضات الملف النووي 27.12.2021

التحالف: حزب الله اللبناني يتحمل مسؤولية استهداف المدنيين بالسعودية 27.12.2021

محاولة إنقاذ المشردين في برلين من التجمد 26.12.2021

إعادة جثامين لمهاجرين أكراد غرقوا في بحر المانش إلى كردستان العراق 26.12.2021

المزيد DW الأخبار

تركيا.. حشود كبيرة من السياح البلغار واليونانيين في موسم الأعياد 27.12.2021

العسل اليمني...لماذا حقق شهرة عالمية؟ 27.12.2021

المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد 27.12.2021

مستشفى إسرائيلي ينفذ تجربة سريرية للجرعة الرابعة من لقاح فايزر 27.12.2021

اقرأ أيضا

ARCHIV - 01.02.2013, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt im Kanzleramt den damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden. Unter US-Präsident Trump ist das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland dramatisch abgekühlt. Sein Herausforderer Biden verspricht eine ganz andere Außenpolitik. (zu dpa «Ende der deutsch-amerikanischen Eiszeit bei einem Biden-Sieg?») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"نهاية كابوس".. ماذا تنتظر أوروبا من إدارة بايدن؟ 20.01.2021

تراهن أوروبا كثيرا على إدارة بايدن بعد أربع سنوات صعبة مع سلفه دونالد ترامب التي وصفها البعض بـ"الكابوس". فماذا ينتظر الأوروبيون من بايدن؟ بالتأكيد يتوقعون علاقات أفضل لكن لن يتغير كل شيء، كما يجمع الكثير من المراقبين.