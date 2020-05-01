 انخفاض طلبات اللجوء لأوروبا وألمانيا لم تعد الوجهة الأولى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.05.2020

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انخفاض طلبات اللجوء لأوروبا وألمانيا لم تعد الوجهة الأولى

انخفض عدد طلبات اللجوء إلى أوروبا خلال الربع الأول من عام 2020 ، حسب تقرير للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء. التقرير أشار أيضا إلى أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى للجوء في أوروبا. والسبب؟

تراجع أعداد طالبي اللجوء إلى أوروبا في زمن كورونا.

عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي في انخفاض وألمانيا لم تعد الوجهة الأولى، والسبب كورونا.

أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (13 مايو/ أيار 2020) نقلا عن أرقام غير منشورة من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء "إيسو"، أن أعداد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج انخفضت بنسبة 25 بالمائة بين شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/ نيسان.

 ووفقا للصحيفة، فإنه تم تقديم ما مجموعه 164,718 طلب لجوء في الفترة المذكورة، معظمها في إسبانيا، وبهذا لم تعد ألمانيا وجهة طالبي اللجوء الأولى كما في الماضي، لتحتل المرتبة الثانية بـ 33,714 طلبا.

وكانت "إيسو" قد أعلنت عن انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف تقريبًا في مارس/آذار بسبب أزمة كورونا، وعزت ذلك، من بين أمور أخرى، إلى قيود الدخول التي تفرضها الدول في مكافحة الوباء.

  فيما حذرت، أمس الثلاثاء، من ارتفاع جديد في أعداد اللاجئين بسبب محاولات أفراد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش" في سوريا والعراق تعزيز مواقعهم. واضافت "إيسو" أن تعليق العمليات من قبل التحالف العسكري الدولي بسبب جائحة كورنا "ترك فراغا في السلطة تحاول داعش استخدامه"، جنباً إلى جنب مع انتشار الفيروس التاجي في المنطقة، والذي قد يؤدي إلى "زيادة في الهجرة المتعلقة باللجوء على المدى القريب".

م.س/ د.ص (أ ف ب)

مهاجر نيوز

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