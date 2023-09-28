 انخفاض التضخم في ألمانيا ​​لأدنى مستوى منذ حرب أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2023

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أخبار

انخفاض التضخم في ألمانيا ​​لأدنى مستوى منذ حرب أوكرانيا

بلغ معدل التضخم في ألمانيا 4.5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الجاري مقابل 6.1 بالمئة في آب/أغسطس الماضي. وبذلك تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. فهل ينعكس ذلك على الأسعار؟

انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر أيلول لأدنى مستوى له منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

بلغ معدل التضخم في ألمانيا 4.5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الجاري مقابل 6.1 بالمئة في آب/أغسطس الماضي.

انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

مختارات

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة له بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4,00 في المئة، وللمرة العاشرة على التوالي منذ تموز/يوليو 2022 في محاولة لكبح التضخم، فيما توقع خبراء أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في الوقت الحالي.

أظهرت بيانات للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن عدد غير البالغين الذين يتهددهم الفقر فاق 2 مليون طفل ويافع في عام 2022. فما هو المعيار المعتمد في ألمانيا لتعريف الشخص المهدد بالفقر؟

وافقت الحكومة الألمانية، على زيادة قيمة إعانة البطالة لحوالي خمسة ملايين شخص، بسبب ارتفاع معدل التضخم. يأتي ذلك استمرارا لعملية الإصلاح الرئيسية التي تقوم بها الحكومة الحالية لنظام الضمان الاجتماعي.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس (28 سبتمبر/ أيلول 2023) أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس/ آب.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 5.2 بالمئة في أغسطس/ آب.

وأفادت الأرقام الأولية بأن أسعار المواد الغذائية سجلت في الشهر الجاري مجددا ارتفاعا ملحوظا بـ 7.5 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. في المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ إذ وصل معدل التضخم السنوي في أسعار الطاقة المنزلية والوقود إلى 1%.

وكان معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي وصل إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عندما بلغ 8.8 في المئة في خريف عام 2022، وها هو معدل التضخم يبتعد بصورة ملحوظة في الوقت الراهن عن هذا المستوى القياسي.

وكان معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد بمدينة هالّه (آي دبليو إتش) ومعهد كيل للاقتصاد العالمي ومعهد (آر دبليو آي)-لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة إيسن أعلنت في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم أنها تتوقع حدوث انخفاض في معدل التضخم.

وقال باحثو هذه المعاهد إنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 6.1 بالمئة في العام الحالي وأنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 2.6 في المئة.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ)

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