انحسار الجليد- تبعات ارتفاع درجة الحرارة في لابلاند

مالين برينستروم تنتمي إلى الجيل الشاب في قومية السامي في منطقة لابلاند السويدية. وهي ترعى جنبا إلى جنب مع زوجها 3500 من حيوانات الرنة بين الجبال والسهول. وهي تتساءل عما إذا كانت هذه ستكون آخر قطعان الرنة التي ستعيش في الحرية. الأستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجغرافيا نينيس روسكفيست تولت طيلة 20 عامًا إدارة المحطة الجليدية على سفح جبل كيبنكيس في السويد. اشتهرت روسكفيست، بعد اطلاقها نداء لطلب المساعدة عندما بدأت أعلى قمة في السويد في الذوبان: "النجدة، مكان عملي يذوب". فيكتوريا هارنيسك تعيش خلال فصل الصيف في حديقة لابونيا الوطني، حيث لا يسمح بالعيش إلا لأفراد من قومية السامي. أما زوجها ميكي، فيقوم باختبار السباحة في الدائرة القطبية الشمالية.