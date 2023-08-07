 انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي | DW الأخبار | DW | 07.08.2023

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DW الأخبار

انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي

حققت انجلترا فوزا صعبا بضربات الجزاء الترجيحية على نيجيريا في مونديال كرة القدم للسيدات.وكادت نيجيريا أن تحقق المفاجأة وخاصة بهد طرد هدافة انجلترا ولكن ضربات الترجيح حسمت المباراة لصالح انجلترا.

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NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Abdourahmane Tchiani (C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

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Titel: US Embassy blasts: Kenyan victims plead for help 25 years on Bildbeschreibung: Esther, a survivor of an attack by al-Qaida on the US Embassy in Nairobi in 1998, speaks to DW 25 years later. Herkunft: DW Ort: Nairobi, Kenya Sendedatum: 07.08.2023 Schlagwörter: Terroranschlag, Überlebende, US Botschaft Nairobi, Kenia, Al-Kaida

الضحايا الكينيون في انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي يطالبون بتعويضات بعد 25 عامًا 07.08.2023

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