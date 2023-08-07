انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي

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حققت انجلترا فوزا صعبا بضربات الجزاء الترجيحية على نيجيريا في مونديال كرة القدم للسيدات.وكادت نيجيريا أن تحقق المفاجأة وخاصة بهد طرد هدافة انجلترا ولكن ضربات الترجيح حسمت المباراة لصالح انجلترا.
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