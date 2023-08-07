انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي

بعد الخروج مبكراً.. حان وقت "استيقاظ" كرة القدم الألمانية!

للمرة الأولى منذ بداية تنظيم كأس العالم للسيدات، تودع ألمانيا البطولة من دور المجموعات. وبعد أن تفوقت عليها كوريا الجنوبية تكتيكياً برزت أسئلة ملحة لا بد من الإجابة عليها.