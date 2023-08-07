انجلترا تفوز على كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات

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فازت انجلترا على كولومبيا في مونديال السيدات لكرة القدم لتتأهل بذلك إلى نصف النهائي. المباراة كان صعبة في البداية بعد تقدم كولومبيا ولكن لاعبات انجلترا تعادلن وحققن الفوز.
على يد منتخب إنجلترا، انتهت مغامرة منتخب كولومبيا، مفاجأة مونديال السيدات 2023. وبعد تقدم كولومبيا في مبارة ربع النهائي، عاد المنتخب الإنجليزي وفاز بالمباراة ليضرب موعدا في نصف النهائي مع منتخب أستراليا، صاحب الأرض.
بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف في بريزبين.
بعد خروج منتخبات كانت تعد مرشحة لنيل اللقب، تزداد الإثارة في ربع نهائي كأس العالم للسيدات لكرة القدم. وتواجه إسبانيا هولندا، بينما يلتقي اليابان مع السويد. وتسعى أستراليا لتخطي فرنسا، فيما تقابل كولومبيا إنكلترا.
رغم خروجهن من ثمن نهائي المونديال بعد هزيمة قاسية أمام فرنسا خلقت سيدات المنتخب المغربي شعوراً "بالفخر" و"الاحترام"، خلال تلك المغامرة الأولى من نوعها عربياً، "لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية".
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