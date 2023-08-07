 انجلترا تفوز على كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات | DW الأخبار | DW | 12.08.2023

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DW الأخبار

انجلترا تفوز على كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات

فازت انجلترا على كولومبيا في مونديال السيدات لكرة القدم لتتأهل بذلك إلى نصف النهائي. المباراة كان صعبة في البداية بعد تقدم كولومبيا ولكن لاعبات انجلترا تعادلن وحققن الفوز.

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مونديال السيدات ـ فخر واحترام لـ"لبؤات الأطلس" رغم الإقصاء 08.08.2023

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