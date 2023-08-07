انجلترا تفوز على كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات

إنجلترا تهزم كولومبيا وتواجه أستراليا في نصف نهائي المونديال

على يد منتخب إنجلترا، انتهت مغامرة منتخب كولومبيا، مفاجأة مونديال السيدات 2023. وبعد تقدم كولومبيا في مبارة ربع النهائي، عاد المنتخب الإنجليزي وفاز بالمباراة ليضرب موعدا في نصف النهائي مع منتخب أستراليا، صاحب الأرض.