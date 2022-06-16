انجلترا .. برنامج تجريبي للعمل 4 أيام في الأسبوع

كيف يتلاعب "حيتان السوق" بأسعار العملات المشفرة؟

لاتزال أسعار العملات الرقمية المشفرة تشهد تقلبات حادة، كان آخرها ما جرى مع عملة "انزايم" التي شهد سعرها اختلالات كبيرة في غضون دقائق معدودة بسبب دعوات من جهات غامضة على مواقع التواصل للاستثمار فيها.