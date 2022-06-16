 انجلترا .. برنامج تجريبي للعمل 4 أيام في الأسبوع | DW الأخبار | DW | 16.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

انجلترا .. برنامج تجريبي للعمل 4 أيام في الأسبوع

تجري أكثر من ستين شركة بريطانية برنامجا تجريبيا للعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع بدل خمسة، من أجل معرفة السلبيات والإيجابيات على اليد العاملة والاقتصاد.

مشاهدة الفيديو 02:01

المزيد من المركز الإعلامي

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

ما آثار أكثر من عامين من الجائحة؟ 16.06.2022

الصحة النفسية في حالة طوارئ

الصحة النفسية في حالة طوارئ 16.06.2022

تمرد طواقم التمريض في ألمانيا

تمرد طواقم التمريض في ألمانيا 16.06.2022

عواقب إغلاق المدارس المتكرر في الفلبين

عواقب إغلاق المدارس المتكرر في الفلبين 16.06.2022

المزيد DW الأخبار

أكدت الشرطة البرازيلية مقتل الصحافي البريطاني دوم فيليبس والخبير البرازيلي برونو بيريرا، بعد اعتراف مشتبه به بأنه دفنهما

مشتبه به يقول إنه دفن جثتي البريطاني والبرازيلي المفقودين في الأمازون 17.06.2022

تكتظ شوارع طرابلس بالسيارات المستعملة االمتهالكة، مما دفع السلطات الجمركية إلى دق ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع حوادث السير.

سيارات متهالكة تدخل إلى ليبيا يوميا وتسبب حوادث السير 16.06.2022

هناك برامج تسمح للأطباء الأوكرانيين بالعمل في المستشفيات الألمانية، ولكن فقط تحت إشراف رؤسائهم من الأطباء.

أطباء أوكرانيون شباب يقدّمون خدماتهم في المستشفيات الألمانية 16.06.2022

دعم دبلوماسي مكثف لأوكرانيا وكييف تطالب بمزيد من الدعم العسكري للتصدي للقوات الروسية بشكل خاص في مدينة سفيرودويتسك

دعم سياسي مكثف لأوكرانيا وكييف تجدد مطالبها بمزيد من الأسلحة 16.06.2022

اقرأ أيضا

Münzen populärer Kryptowährungen wie Ripple, Bitcoin und Ethereum. Foto vom 18. April 2021.

كيف يتلاعب "حيتان السوق" بأسعار العملات المشفرة؟ 27.05.2022

لاتزال أسعار العملات الرقمية المشفرة تشهد تقلبات حادة، كان آخرها ما جرى مع عملة "انزايم" التي شهد سعرها اختلالات كبيرة في غضون دقائق معدودة بسبب دعوات من جهات غامضة على مواقع التواصل للاستثمار فيها.

Migranten gehen in der Nähe des Aufnahmelagers Pournara außerhalb der Hauptstadt Nikosia durch den Regen. Der zypriotische Beauftragte für Kinderrechte sagte, dass unbegleitete Minderjährige im überfüllten Aufnahmelager für Migranten am Rande der Hauptstadt Nikosia weiterhin gegen die ihrer Meinung nach «miserablen» und «unhygienischen» Bedingungen dort protestierten. +++ dpa-Bildfunk +++

هل يتلقى اللاجئون القاصرون الرعاية الكافية في بريطانيا؟ 04.05.2022

أثارت جمعيات حقوقية النقاش حول سلامة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين في بريطانيا الذين يصبحون تحت رعاية وزارة الداخلية ويتم إيواؤهم بشكل مؤقت في الفنادق. لكن هناك من أكد أن القاصرين يتلقون الرعاية الكافية!.

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.

File photo dated January 7, 2016 of Jeremiah Karrasch owner of the gun store, holds a AG43 automatic rifle in Arlington Virginia after President Barack Obama on Tuesday made a passionate call for a national sense of urgency to limit gun violence. As the number of Covid-19 coronavirus infections rises, many Americans are going to retailers, pawnshops and online to purchase guns and ammunition. Photo by Olivier Douliery/ABACAPRESS.COM

ثقافة اقتناء السلاح .. كيف نشأت وتجذرت في المجتمع الأمريكي؟ 28.05.2022

في أقل من أسبوعين، وقع حادثا إطلاق نار أودى أولهما بحياة عشرة أمريكيين سود، وحصد الثاني أرواح 19 طفلا ومدرّستين. مجزرتان جديدتان حرّكتا السجال القائم منذ نشأة الولايات المتحدة، سجال يتعذر فهمه على الدول المتطورة الأخرى.