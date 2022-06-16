انجلترا .. برنامج تجريبي للعمل 4 أيام في الأسبوع

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تجري أكثر من ستين شركة بريطانية برنامجا تجريبيا للعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع بدل خمسة، من أجل معرفة السلبيات والإيجابيات على اليد العاملة والاقتصاد.
لاتزال أسعار العملات الرقمية المشفرة تشهد تقلبات حادة، كان آخرها ما جرى مع عملة "انزايم" التي شهد سعرها اختلالات كبيرة في غضون دقائق معدودة بسبب دعوات من جهات غامضة على مواقع التواصل للاستثمار فيها.
أثارت جمعيات حقوقية النقاش حول سلامة الأطفال اللاجئين غير المصحوبين في بريطانيا الذين يصبحون تحت رعاية وزارة الداخلية ويتم إيواؤهم بشكل مؤقت في الفنادق. لكن هناك من أكد أن القاصرين يتلقون الرعاية الكافية!.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
في أقل من أسبوعين، وقع حادثا إطلاق نار أودى أولهما بحياة عشرة أمريكيين سود، وحصد الثاني أرواح 19 طفلا ومدرّستين. مجزرتان جديدتان حرّكتا السجال القائم منذ نشأة الولايات المتحدة، سجال يتعذر فهمه على الدول المتطورة الأخرى.
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