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انتُخب الخميس في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب" رئيسا للإنتربول رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
خلال أيام ستجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول". أحد المرشحين لهذا المنصب هو اللواء أحمد الريسي من الإمارات. لكن ترشيحه يتعرض لانتقادات من قبل حقوقيين وساسة، وأيضاً من برلين. والإمارات ترد.
انتخبت الانتربول رئيسها الخميس متمثلا في لواء إماراتي متهم بالتعذيب، وذلك رغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية معنية بحقوق الإنسان. الريسي الذي سيعين لأربع سنوات يتولى مهامه بطريقة طوعية.
كانت المؤشرات كلها تصب في اتجاه طاجيكستان حين فرّ الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني مع اقتراب مقاتلي طالبان من أبواب كابول. اليوم جاء الخبر اليقين: الرئيس غني وأسرته في دولة الإمارات "لاعتبارات إنسانية"، وفق بيان رسمي.
يعود ملف حقوق الإنسان في الإمارات إلى الواجهة، إذ تستهدف شكوى مقدمة في فرنسا مسؤولا إماراتيا يعمل مندوبا أمنيا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بدعوى "تعذيب" المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور.
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