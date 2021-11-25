انتُخب الخميس في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب" رئيسا للإنتربول

اتهامات بالتعذيب .. انتقادات حادة لمرشح إماراتي لرئاسة الإنتربول

خلال أيام ستجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول". أحد المرشحين لهذا المنصب هو اللواء أحمد الريسي من الإمارات. لكن ترشيحه يتعرض لانتقادات من قبل حقوقيين وساسة، وأيضاً من برلين. والإمارات ترد.