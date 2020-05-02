انتهك الحظر ـ سلطات نيويورك تبحث عن زبائن حلاق مصاب بكورونا

تأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا في العالم، وذلك بتسجيل أعلى حصيلة إجمالية سواء في عدد لإصابات أو الوفيات.
وفرضت السلطات الحجر الصحي، من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره السريع في أرجاء البلاد. بيد أن إجراءات العزل لم ترق للجميع، وخرج البعض في مظاهرات واسعة، تطالب بفتح البلاد مجددا وإنقاذ وظائف الناس.
أما البعض الآخر، فقد ضرب إرشادات خبراء الصحة والسلطات المعنية عرض الحائط، وأصر على مواصلة عمله غير آبه بعواقب تصرفاته الخطيرة على حياة الناس.
فقد ذكرت مجلة "فوكس" الألمانية أن محل حلاقة في نيويورك خدم زبائنه رغم الحظر المفروض على صالونات الحلاقة منذ الـ 22 مارس/ آذار الماضي، وأضافت أن حلاقا يعمل بالمحل تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتبحث السلطات الآن عن الزبائن الذين خدمهم الحلاق، على أمل معرفة حالتهم ووضعهم في المستشفى في حال تبين إصابتهم بالفيروس.
ونصحت السلطات الصحية الأشخاص، الذين ترددوا على صالون الحلاقة في الأسابيع الماضية القيام بفحص سريع، لمعرفة احتمال إصابتهم أيضاً بالفيروس، حسب ما ذكرت صحيفة "يو إسه إيه توداي" الأمريكية.
في المقابل، قالت الدكتورة كارول سميث في تصريحات نقلها موقع قناة " nbcnews" الأمريكية " إننا نتخذ إجراءات استثنائية لمحاولة تقليل انتشار هذا المرض الخطير"، وأضافت:"معرفة أن صالون حلاقة يعمل بشكل غير قانوني وبداخله شخص مصاب بالفيروس أمر محبط جداً". وتابعت قائلة "بقدر ما نرغب جميعًا في الخروج والحصول على قصة شعر احترافية، فإن هذا النوع من الاتصال المباشر لديه القدرة على نشر هذا الفيروس بشكل كبير في مجتمعنا وخارجه".
ر.م/ع.ج.م
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الأميرة الهولندية بياتريس
كم نُحب أن نرى ملكة هولندا السابقة والأميرة الحالية بياتريس بعد أن تستيقظ من نومها. منذ زفافها عام 1966 لم تُشاهد الأميرة في تسريحة غير تسريحة شعرها الشبيهة بالتاج الملكي. يطلق الهولنديون على تسريحة الأميرة بياتريس اسم "تاج بياتريس". للحصول على هذه التسريحة لا نحتاج إلا إلى سيشوار ومكواة للشعر، والكثير من الملاقط ومثبتات الشعر.
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الكاتب: غالية داغستاني