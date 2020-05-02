 انتهك الحظر ـ سلطات نيويورك تبحث عن زبائن حلاق مصاب بكورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 18.05.2020

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منوعات

انتهك الحظر ـ سلطات نيويورك تبحث عن زبائن حلاق مصاب بكورونا

لم يمنع الحظر الصحي محل حلاقة من تقديم خدماته بصورة غير شرعية للزبائن في أمريكا. وتأكدت إصابة حلاق المحل بفيروس كورونا، فيما عبر البعض عن خيبة أمله من تصرف المحل في هذه الفترة العصيبة على البلاد.

صورة رمزية

تأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا في العالم، وذلك بتسجيل أعلى حصيلة إجمالية سواء  في عدد لإصابات أو الوفيات.

مختارات

كما أن لحلاقة شعر العانة فوائد هناك أيضا مخاطر. فالحلاقة سواء باستخدام الشفرات أو حتى الأجهزة الحديثة يمكن أن تسبب أضرارا للشخص. وينصح باحثون مختصون بمراعاة أشياء معينة عند حلق شعر المناطق التناسلية. (27.06.2019)

فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يثير الهلع حول العالم، يتحول إلى تسريحة شعر في كينيا. "تسريحة كورونا" لاقت إقبالاً من الفتيات الصغيرات هناك وخففت الحمل عن آبائهم. كيف ذلك؟ (07.05.2020)

وفرضت السلطات الحجر الصحي، من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره السريع في أرجاء البلاد. بيد أن إجراءات العزل لم ترق للجميع، وخرج البعض في مظاهرات واسعة، تطالب بفتح البلاد مجددا وإنقاذ وظائف الناس.

أما البعض الآخر، فقد ضرب إرشادات خبراء الصحة والسلطات المعنية عرض الحائط، وأصر على مواصلة عمله غير آبه بعواقب تصرفاته الخطيرة على حياة الناس.

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الحياة تعود إلى صالونات الحلاقة

فقد ذكرت مجلة "فوكس" الألمانية أن محل حلاقة في نيويورك خدم زبائنه رغم الحظر المفروض على صالونات الحلاقة  منذ الـ 22 مارس/ آذار الماضي، وأضافت أن حلاقا يعمل بالمحل تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتبحث السلطات الآن عن الزبائن الذين خدمهم الحلاق، على أمل معرفة حالتهم ووضعهم في المستشفى في حال تبين إصابتهم بالفيروس.

ونصحت السلطات الصحية الأشخاص، الذين ترددوا على صالون الحلاقة في الأسابيع الماضية القيام بفحص سريع، لمعرفة احتمال إصابتهم أيضاً بالفيروس، حسب ما ذكرت صحيفة "يو إسه إيه توداي" الأمريكية.

في المقابل، قالت الدكتورة كارول سميث في تصريحات نقلها موقع قناة " nbcnews" الأمريكية " إننا نتخذ إجراءات استثنائية لمحاولة تقليل انتشار هذا المرض الخطير"، وأضافت:"معرفة أن صالون حلاقة يعمل بشكل غير قانوني وبداخله شخص مصاب بالفيروس أمر محبط جداً". وتابعت قائلة "بقدر ما نرغب جميعًا في الخروج والحصول على قصة شعر احترافية، فإن هذا النوع من الاتصال المباشر لديه القدرة على نشر هذا الفيروس بشكل كبير في مجتمعنا وخارجه".

ر.م/ع.ج.م

  • Princess Beatrix of the Netherlands (Reuters)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    الأميرة الهولندية بياتريس

    كم نُحب أن نرى ملكة هولندا السابقة والأميرة الحالية بياتريس بعد أن تستيقظ من نومها. منذ زفافها عام 1966 لم تُشاهد الأميرة في تسريحة غير تسريحة شعرها الشبيهة بالتاج الملكي. يطلق الهولنديون على تسريحة الأميرة بياتريس اسم "تاج بياتريس". للحصول على هذه التسريحة لا نحتاج إلا إلى سيشوار ومكواة للشعر، والكثير من الملاقط ومثبتات الشعر.

  • Rod Stewart wearing a red leather jacket in 1984 (Imago/ZUMA Press)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    رود ستيوارت

    حتى بعد مرور قرابة الخمسين عاماً على دخول المغني البريطاني رود ستيوارت ميدان الموسيقى، لم تتغير تسريحة شعره الأشقر: شعر قصير عند منطقة الجبهة، وطويل في منطقة خلف الرأس. مظهر رود ستيوارت لا يقل أهمية عن صوته. جميع الحلاقين في العالم تقريباً يعرفون نوع التسريحة إذا ما طلبت من أحدهم أن يقص شعرك على غرار تسريحة رود.

  • Mireille Mathieu (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Niehaus)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    ميري ماتيو

    حرصت المُغَنية الفرنسية ميري ماتيو على الالتزام بشكل تسريحة شعرها ولم ُتغير تسريحتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وذات مرة صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن تسريحة شعرها بالنسبة إليها "هي أكثر من مجرد علامة تجارية"، وأن تسريحة شعرها إضافة إلى صوتها هما أعظم وأكبر رصيد لديها.

  • Donatella Versace at a fashion show (Getty Images/AFP/M. Medina)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    دوناتيلا فيرساتشي

    قد يختلف طول شعر مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، إلا أن لونه يبقى أشقراً مائلاً إلى البياض. تقول دوناتيلا إن السبب في ذلك هو شقيقها الراحل جياني فيرساتشي، الذي يُقَال بأنه كان مُعجباً بالمطربة الإيطالية نيكوليتا سترامبيلي، والتي كانت ذات شعر أشقر مسترسل مائل إلى البياض. ومنذ أن كانت دوناتيلا في الحادية عشر من عمرها، اختارت تسريحة شعرها المشابهة لتسريحة سترامبيلي ولم تُغيرها حتى الآن.

  • Karl Lagerfeld side profile (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    كارل لاغرفيلد

    يتحدث مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد عن تسريحة شعره بالقول: "التسريحة أشبه بذيل الحصان ومن السهولة بمكان العناية بها، والتسريحة يمكن أن تُحافظ على شكلها لمدة طويلة وأنا ألتزم بهذه التسريحة منذ عام 1976". أنتيه بيندر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


 

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