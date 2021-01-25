"انتهاك للقانون الدولي".. تنديد بهجمات الحوثيين على السعودية

أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك الخميس (11 شباط/فبراير 2021) الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية يوم الأربعاء، مؤكّدة أنّ هذا الاعتداء الذي تبنّاه المتمردون الحوثيون في اليمن يشكّل "انتهاكاً للقانون الدولي" الذي يحمي المناطق المدنية.
وقالت وزارات خارجية الدول الثلاث في البيان إنّها وإذ "تدين بشدّة" الهجوم على مطار أبها، تشدّد على أنّ "الهجمات المستمرّة من هذا النوع، والتي تستهدف خصوصاً مناطق مدنية في انتهاك للقانون الدولي، توضح خطورة التهديد الذي يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة".
من جهته أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم على مطار أبها، مشدداً على وقوف الولايات المتحدة مع السعودية ضد "هذه الأعمال العدوانية" والتزامها بتعزيز دفاع المملكة. وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتتعرّض السعودية لهجمات متواصلة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، غريمة المملكة. فبعد ساعات على استهداف مطار أبها في جنوب المملكة، حاول الحوثيون مهاجمة السعودية بطائرة مسيّرة اليوم الخميس، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في بيان.
وأطلق المتمردون الطائرة المسيّرة باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، لكن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد، دعماً لقوات الحكومة المعترف بها، تمكّنت من إسقاطها. وقال التحالف في بيان أن الطائرة أطلقت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية".
ووقع الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على إعلان التحالف أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد، على إثر هجوم للحوثيين الذين طالبتهم واشنطن بوقف هجماتهم هذه "فوراً".
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، وذلك في أول خطاب له حول السياسة الخارجية.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة المعترف بها دولياً والتي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب)
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