انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية

أولمبياد بكين: هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع نطاق المقاطعة

بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.