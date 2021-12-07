انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مع اقتراب دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين تتمسك العديد من الدول الغربية من مقاطعة البطولة دبلوماسيا بسبب انتهاكات الصين لحقوق الإنسان وخاصة ضد أقلية الإيغور.
بعد إعلان أربع دول عدم إرسال وفود رسمية إلى أولمبياد بكين، حث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، المزيد من الدول على الامتناع عن إرسال ممثلين حكوميين للأولمبياد، كما وجه انتقادات لعدد من القادة الغربيين.
بعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الأويغور المسلمة.
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن معارضتها لاستخدام الألعاب الأولمبية لأغراض سياسية أو احتفالية، في إشارة إلى المقاطعات الدبلوماسية الأخيرة التي تقودها واشنطن لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
سيُطلب من أي شخص يسافر للصين لحضور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 استخدام تطبيق بسبب إجراءات كورونا. بيد أن تقريرا أمنيا حصلت عليه DW أشار إلى أن تطبيق" My 2022" أو "ماي 2022" يحتوى على ثغرات تشكل خطرا على مستخدمه.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول