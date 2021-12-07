 انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية | DW الأخبار | DW | 01.02.2022

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DW الأخبار

انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تؤثر على المشاركة في الألعاب الشتوية

مع اقتراب دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين تتمسك العديد من الدول الغربية من مقاطعة البطولة دبلوماسيا بسبب انتهاكات الصين لحقوق الإنسان وخاصة ضد أقلية الإيغور.

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