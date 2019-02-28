 انتهاء قمة ترامب وكيم بدون التوصل إلى اتفاق | أخبار | DW | 28.02.2019

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أخبار

انتهاء قمة ترامب وكيم بدون التوصل إلى اتفاق

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية خلال قمتهما في هانوي.

Vietnam l Hanoi, US-Präsident Donald Trump trifft den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un - Gipfel ohne Einigung beendet (picture alliance/dpa/E. Vucci)

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، خلال قمتهما في هانوي. وأفاد البيت الأبيض اليوم الخميس (28 شباط/ فبراير 2019)، في بيان، بأن ترامب وكيم "عقدا لقاءات جيدة وبناءة للغاية" إلا أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

مختارات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل قمتهما الثانية في هانوي عن تفاؤل بتحقيق نتائج بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة. وتبادل الزعيمان كلمات الثناء والإشادة ببعضهما. (27.02.2019)

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز في بيان أن "الزعيمين ناقشا السبل المختلفة للمضي في تطوير الأفكار المتعلقة بنزع السلاح النووي والأمور الاقتصادية". وختم البيان بالإشارة إلى أن "الفرق المعنية بالجانبين تتطلع إلى الالتقاء في المستقبل".

وقبل ذلك أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن تعديلا طرأ على جدول أعمال القمة المنعقدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت ساندرز إن ترامب يعتزم العودة إلى فندق "جيه. دبليو. ماريوت هانوي"، حيث مقر إقامته خلال تواجده في هانوي، في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) لعقد مؤتمر صحفي. ووفقا للجدول السابق، فإن ترامب وكيم كانا سيشاركان في مراسم توقيع مشتركة في الثانية ظهرا.

وغادر الزعيمان مكان انعقاد القمة في هانوي الخميس في موكبين منفصلين عقب محادثات مغلقة. وكان قد تم إلغاء غداء عمل مقرر ومراسم توقيع اتفاق، من برنامج القمة في اللحظة الأخيرة.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار الزعيم مصفح وبطيء!

    كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un (picture-alliance/Yonhapnews)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    الخوف من السفر بالطائرة

    قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    السفر بطائرة صينية

    خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.

  • Merkel und Pofalla im Panoramawagen des Rheingoldexpress (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ميركل أيضا تسافر بالقطار

    المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.

  • Luxuszug Rheingold (Imago/Becker&Bredel)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار فخم مميز

    قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.

  • Adenauer reist 1957 im Wahlkampfzug (picture-alliance/dpa/UPI)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مقر حكومي متنقل

    في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.

  • Bundeskanzler Willy Brandt Wahlkampfreise im Sonderzug (Imago/Sven Simon)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مغرم بالقطارات والسفر بها

    فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.

  • Russland Putin in Präsidentenwagon (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين بمفرده في القطار!

    ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.

  • China Putin und Jinping Treffen im Zug (picture-alliance/dpa/Tass/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين ليس وحيدا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار

    إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج


مختارات

"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

عادة ما يستخدم زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون القطار للسفر إلى الخارج. وهذا ما فعله في رحلته إلى فيتنام حيث لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. لكنه ليس السياسي والرئيس الوحيد الذي يحب السفر وعقد لقاءات في القطار. (26.02.2019)  

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