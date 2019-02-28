انتهاء قمة ترامب وكيم بدون التوصل إلى اتفاق

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، خلال قمتهما في هانوي. وأفاد البيت الأبيض اليوم الخميس (28 شباط/ فبراير 2019)، في بيان، بأن ترامب وكيم "عقدا لقاءات جيدة وبناءة للغاية" إلا أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز في بيان أن "الزعيمين ناقشا السبل المختلفة للمضي في تطوير الأفكار المتعلقة بنزع السلاح النووي والأمور الاقتصادية". وختم البيان بالإشارة إلى أن "الفرق المعنية بالجانبين تتطلع إلى الالتقاء في المستقبل".

وقبل ذلك أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن تعديلا طرأ على جدول أعمال القمة المنعقدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت ساندرز إن ترامب يعتزم العودة إلى فندق "جيه. دبليو. ماريوت هانوي"، حيث مقر إقامته خلال تواجده في هانوي، في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) لعقد مؤتمر صحفي. ووفقا للجدول السابق، فإن ترامب وكيم كانا سيشاركان في مراسم توقيع مشتركة في الثانية ظهرا.

وغادر الزعيمان مكان انعقاد القمة في هانوي الخميس في موكبين منفصلين عقب محادثات مغلقة. وكان قد تم إلغاء غداء عمل مقرر ومراسم توقيع اتفاق، من برنامج القمة في اللحظة الأخيرة.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ، أ ف ب، رويترز)