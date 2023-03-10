انتهاء عملية احتجاز رهائن في صيدلية بكارلسروه واعتقال مشتبه به

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قالت الشرطة في مدينة كارلسروه الألمانية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2023) إن أزمة احتجاز رهائن في صيدلية بقلب المدينة قد انتهت وأضافت أنه تم اعتقال مشتبه به.
-المزيد من التفاصيل بعد قليل-
احتجاز رهائن في صيدلية بمدينة كارلسروه الألمانية والشرطة تطوق المكان وصحيفة تتحدث عن أن الجاني يطلب فدية مليونية.
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