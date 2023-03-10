 انتهاء عملية احتجاز رهائن في صيدلية بكارلسروه واعتقال مشتبه به | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2023

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انتهاء عملية احتجاز رهائن في صيدلية بكارلسروه واعتقال مشتبه به

Polizeieinsatz wegen möglicher Geiselnahme in Karlsruhe

قالت الشرطة في مدينة كارلسروه الألمانية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2023) إن أزمة احتجاز رهائن في صيدلية بقلب المدينة قد انتهت وأضافت أنه تم اعتقال مشتبه به.                  

                       -المزيد من التفاصيل بعد قليل-

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