انتهاء عملية احتجاز رهائن في صيدلية بكارلسروه واعتقال مشتبه به

قالت الشرطة في مدينة كارلسروه الألمانية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2023) إن أزمة احتجاز رهائن في صيدلية بقلب المدينة قد انتهت وأضافت أنه تم اعتقال مشتبه به.

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