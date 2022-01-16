 انتهاء عملية احتجاز الرهائن في أمستردام مع السيطرة على المسلح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2022

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انتهاء عملية احتجاز الرهائن في أمستردام مع السيطرة على المسلح

بعد ساعات من قيام مسلح باحتجاز رهائن في متجر لشركة أبل في العاصمة الهولندية، تمت في النهاية السيطرة على المسلح الذي لم يكن قد بقي في حوزته غير رهينة بينما فر آخرون من المتجر.

الشرطة الهولندية طوقت لمدة ساعات موقع محل أبل الذي قام فيه مسلح بعملية احتجاز رهائن قبل أن تلقي القبض عليه في النهاية. (22/1/2022)

الشرطة الهولندية طوقت لمدة ساعات موقع محل أبل الذي قام فيه مسلح بعملية احتجاز رهائن قبل أن تلقي القبض عليه في النهاية.

أعلنت الشرطة الهولندية في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر "أبل ستور" في أمستردام استمرت ساعات عدة موضحة أن القوى الأمنية أوقفت الرجل المسلح.

 وكتبت الشرطة في تغريدة "هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات" مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.

وكانت الشرطة الهولندية قد قالت في وقت سابق من مساء الثلاثاء إن عدة أشخاص تمكنوا من الفرار من هجوم على متجر في وسط أمستردام، حيث احتجز منفذ الهجوم رهينة واحدة على الأقل.

وأوضحت الشرطة أن عددا من الأشخاص غادروا متجرا لشركة "أبل" في ميدان "ليدسيبلين" في العاصمة دون أن يصابوا بأذى بعدما اقتحم رجل المتجر ليرتكب عملية سطو مسلح.

ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عددهم كان يقدر بالعشرات.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر إنها لن "تشارك أي معلومات عن الموقف داخل المبنى وحوله" لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام أن منفذ الهجوم رجل مسلح. وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس . وذكر شهود أنهم سمعوا دوى أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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