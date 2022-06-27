انتهاء جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداءات باريس عام 2015

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انتهت في العاصمة الفرنسية باريس جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بالمشاركة في اعتداءات باريس في الثالث عشر من نوفمبر عام 2015 والتي أدت إلى مقتل مئة وثلاثين شخصا وإصابة المئات.
الرجل الوحيد المتبقي على قيد الحياة من المجموعة الإرهابية التي نفذت هجمات باريس 2015، يقدم اعتذاره للضحايا طالباً من ذويهم العفو. ويقول إنه لم يفجر سترته الناسفة بقرار شخصي منه، لكن أحد الخبراء قال إن السترة كانت معيبة.
أحيت فرنسا اليوم ذكرى أسوأ هجمات شهدتها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية بالتزامن مع محاكمة متّهمين بالضلوع في المأساة التي أمر بها تنظيم الدولة الإسلامية ونفّذتها خلية من 10 أشخاص عام 2015 وأسفرت عن مصرع نحو 130 شخصاً.
بعد مرور أكثر من خمس سنوات على وقوع الجريمة، بدأت فرنسا جلسات محاكمة بجريمة قتل الكاهن الكاثوليكي، التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها. وبينما قتل منفذي الجرمية تنتظر المتورطين عقوبات صارمة، كما توجه انتقادات للشرطة.
بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي الأربعاء المقبل، في محاكمة تاريخية على مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
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