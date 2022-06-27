انتهاء جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداءات باريس عام 2015

المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس عام 2015 "يعتذر من جميع الضحايا"

الرجل الوحيد المتبقي على قيد الحياة من المجموعة الإرهابية التي نفذت هجمات باريس 2015، يقدم اعتذاره للضحايا طالباً من ذويهم العفو. ويقول إنه لم يفجر سترته الناسفة بقرار شخصي منه، لكن أحد الخبراء قال إن السترة كانت معيبة.