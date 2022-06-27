 انتهاء جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداءات باريس عام 2015 | DW الأخبار | DW | 28.06.2022

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DW الأخبار

انتهاء جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداءات باريس عام 2015

انتهت في العاصمة الفرنسية باريس جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بالمشاركة في اعتداءات باريس في الثالث عشر من نوفمبر عام 2015 والتي أدت إلى مقتل مئة وثلاثين شخصا وإصابة المئات.

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