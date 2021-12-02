انتهاء المهمات القتالية للتحالف الدولي بالعراق.. ماذا بعد؟

الإحباط واليأس.. هل تصبح الهجرة والتطرف الديني ملاذ شباب كردستان؟

الشباب في كردستان العراق يشعرون بالإحباط لدرجة أن الكثيرين منهم يحاولون مغادرة البلاد بأي طريقة ممكنة. ويخشى البعض من أن شعور عدم الرضا المنتشرعلى نطاق واسع يمكن أن يدفع الناس نحو التطرف الديني، الذي يمكن أن يكون خطيرا.