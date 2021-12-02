انتهاء المهمات القتالية للتحالف الدولي بالعراق.. ماذا بعد؟

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العراق يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي ضد داعش على أراضيه والانتقال الى مهمة التدريب والاستشارة.. ما حيثيات هذه الخطوة؟ وماذا تعني للحكومة العراقية؟
أعلن العراق والتحالف الدولي ضد "الدولة الإسلامية" انتهاء مهمة قوات التحالف "القتالية"، في خطوة تحول القوات المتبقية إلى أعمال التدريب والاستشارات. هذا في وقت جرى دفن رفات مدنيين إيزيديين قضوا على يد التنظيم.
يتعين على عوائل تنظيم "الدولة الإسلامية" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد. DW زارت بعضها واستطلعت أحوالها.
بعد هجوم دام لتنظيم "داعش" في قضاء مخمور وتفجير دراجة نارية مفخخة في البصرة أسفر عن قتلى وجرحى، أكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة "والعمل الجاد من أجل حل كل المليشيات المنفلتة".
الشباب في كردستان العراق يشعرون بالإحباط لدرجة أن الكثيرين منهم يحاولون مغادرة البلاد بأي طريقة ممكنة. ويخشى البعض من أن شعور عدم الرضا المنتشرعلى نطاق واسع يمكن أن يدفع الناس نحو التطرف الديني، الذي يمكن أن يكون خطيرا.
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