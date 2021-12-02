 انتهاء المهمات القتالية للتحالف الدولي بالعراق.. ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 09.12.2021

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مسائية DW

انتهاء المهمات القتالية للتحالف الدولي بالعراق.. ماذا بعد؟

العراق يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي ضد داعش على أراضيه والانتقال الى مهمة التدريب والاستشارة.. ما حيثيات هذه الخطوة؟ وماذا تعني للحكومة العراقية؟

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