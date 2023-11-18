 انتهاء الرحلة التجريبية الثانية لصاروخ "ستار شيب" قبل الأوان | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 18.11.2023

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علوم وتكنولوجيا

انتهاء الرحلة التجريبية الثانية لصاروخ "ستار شيب" قبل الأوان

فشلت المحاولة الثانية لإطلاق سفينة "ستار شيب"، أكبر صاروخ تم بناؤه في تاريخ الفضاء. فقد انفجرت كلتا المرحلتين الصاروخيتين لمركبة الفضاء غير المأهولة بعد وقت قصير من إطلاقها من محطة الفضاء في ولاية تكساس الأمريكية.

مشاهدون تجمعوا بالقرب من جزيرة ساوث بادر بتكساس لمشاهدة انطلاق مركبة الفضاء سبيس إكس ستارشيب على متن صاروخها القوي سوبر هيفي وهي تنطلق من منصة إطلاق بوكا تشيكا في رحلة تجريبية غير مأهولة (18 نوفمبر 2023).

مشاهدون تجمعوا بالقرب من جزيرة ساوث بادر بتكساس لمشاهدة انطلاق مركبة الفضاء سبيس إكس "ستارشيب" على متن صاروخها القوي "سوبر هيفي" وهي تنطلق من منصة إطلاق بوكا تشيكا في رحلة تجريبية غير مأهولة (18 نوفمبر 2023).

اعتبرت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك تجربة إطلاق سفينتها "ستار شيب" غير المأهولة، التي طُوّرت لحمل رواد الفضاء إلى القمر وأبعد من ذلك، فشلا عقب تعطلها في الفضاء بعد دقائق من الإقلاع اليوم السبت (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

جاء ذلك في ثاني اختبار للمركبة بعد أن انتهت أول محاولة لإطلاقها إلى الفضاء بانفجارها في أبريل/ نيسان.

وكان الملياردير ماسك الذي قامت شركة "سبيس إكس" بتطوير وبناء النظام الصاروخي "ستار شيب"، قال وقتها إنه لا يعتبر ما حدث انتكاسة بل "تجربة اختبارية مثيرة".

وانطلقت المركبة الصاروخية التي تتكون من مرحلتين من موقع إطلاق "ستار بيس" المملوك لسبيس إكس بالقرب من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية، ودفعت السفينة "ستار شيب" إلى ارتفاع نحو 90 كيلومترا في رحلة إلى الفضاء كان من المقرر أن تدوم 90 دقيقة.

وأظهر بث لسبيس إكس عبر الإنترنت أن "سوبر هيفي"، وهو المرحلة الأولى من الصاروخ، أجرى على ما يبدو مناورة مهمة للانفصال عن مرحلته الرئيسية، لكنه انفجر فوق خليج المكسيك بعد فترة وجيزة من انفصاله.

في غضون ذلك، استمر المعزز الرئيسي لسفينة "ستار شيب" في انطلاقهنحو الفضاء، لكن بعد دقائق قليلة أعلن أحد مسؤولي البث في الشركة فقد الاتصال فجأة بالمركبة.

وذكر جون إنسبروكر مسؤول البث الحي في سبيس إكس "فقدنا البيانات الواردة من المرحلة الثانية... نعتقد أننا ربما فقدنا المرحلة الثانية".

وبعد حوالي ثماني دقائق من بدء المهمة التجريبية، أظهرت كاميرا تتعقب حركة معزز السفينة ستار شيب ما يبدو أنه انفجار قد يشير إلى أن المركبة تعطلت في ذلك الوقت. وكان الصاروخ يحلق حينها على ارتفاع 148 كيلومترا.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، التي تشرف على مواقع الإطلاق التجارية، وقوع حادث "أدى إلى فقدان المركبة"، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وكان هدف المهمة هو إطلاق المركبة ستار شيب إلى الفضاء دون أن تصل إلى المدار، ثم تنخفض إلى الغلاف الجوي للأرض وتهبط قبالة ساحل هاواي.

وتسعى وكالة ناسا للفضاء إلى نقل رواد فضاء إلى القمرعلى متن "ستار شيب". وتأمل شركة سبيس إكس في الوصول إلى كوكب المريخ في يوم من الأيام.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: فابيان شمت/ علي المخلافي