انتهاء التصويت وبدء الفرز بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية

بدأ فرز أصوات الناخبين بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، بعدما أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الأحد (28 مايو/ايار 2023) الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ).
ودعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيس بين الرئيس المنتهية ولايته الموجود في السلطة منذ عشرين عاما رجب طيب أردوغان والمرشح الرئيسي للمعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو.
ويتوقع أن تصدر أولى النتائج مساء.
وكان أحمد ينار، رئيس هيئة الانتخابات التركية، قد صرح بان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.
وأضاف ينار أنه من المتوقع صدور النتائج بصورة أسرع نظراً لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يذكر وقتاً محدداً.
وجاءت جولة الإعادة بعد أن خسر أردوغان بفارق ضئيل الأغلبية الضرورية في الانتخابات الأولية التي أجريت قبل أسبوعين. وتمثل الفارق فى حوالي 5ر2 مليون صوت بين أردوغان وخصمه في الجولة الأولى.
وكانت هناك انتقادات للحملات في الفترة التي سبقت التصويت، بسبب وصول الحكومة إلى وسائل الإعلام.
وأصيب كليجدار أوغلو بصدمة بعدم فوزه في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، كما كان يتوقع معسكره إلا أنه عاد لموقع الهجوم بعد أربعة أيام على ذلك. وبسبب عجزه عن الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية وخصوصا محطات التلفزيون الرسمية المكرسة لحملة أردوغان، شن كليجدار أوغلو حملته خصوصا عبر تويتر، فيما كان أنصاره يحاولون حشد الناخبين مجددا من خلال زيارات منزلية في المدن الكبرى.
والهدف هو استقطاب 8,3 ملايين ناخب مسجل لم يصوتوا في الانتخابات في 14 مايو/ أيارغم نسبة المشاركة العالية التي بلغت 87 %.
وفي المقابل، كثف أردوغان من تجمعاته الانتخابية مستندا إلى التغيرات التي فرضها في البلاد منذ توليه السلطة كرئيس للورزاء في 2003 ومن ثم كرئيس اعتبارا من 2014.
وأكثر أردوغان، الذي رفع الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات في غضون سنة، من الوعود السخية خلال الحملة ومنها تقديم منح للطلاب الذين فقدوا أقارب جراء الزلزال.
ع.ح./ص.ش. (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
جولة ثانية غير مسبوقة!
أدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم الأحد 28 أيار/ مايو 2023 في جولة ثانية حاسمة في الانتخابات الرئاسية، ليختاروا بين مواصلة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان لحكمه الذي بدأه قبل عقدين، ومنافسه، مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
تقدم مريح في الجولة الأولى!
صوت أردوغان مع زوجته أمينة في إسطنبول. ويعد الرئيس المنتهية ولايته، المرشّح الأوفر حظاً. خالف أردوغان (69 عامًا) استطلاعات الرأي وحقق تقدمًا مريحًا بفارق خمس نقاط مئوية تقريبًا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى للانتخابات في 14 أيار/مايو. لكنه لم يستطع حسم السباق. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات أن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7%.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
"التخلّص من النظام الاستبدادي"
منافس أردوغان، كمال كليجدار أوغلو، وهو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، دعا الأتراك "للتصويت من أجل التخلّص من النظام الاستبدادي" عند التصويت مع زوجته في أنقرة. حصل كليجدار أوغلو على 44.88% من الأصوات في الجولة الأولى، وتوقعت استطلاعات أن يحصل على 47.3% من الأصوات في الجولة الثانية.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
نسبة مشاركة مرتفعة بشكل عام
أكثر من 64 مليون تركي كانوا مؤهلين للتصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. وشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 أيار/ مايو. وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 أيار/ أيار. وتسجل تركيا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي 14 مايو/ أيار وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
دعم غير متوقع للمحافظين والقوميين
أظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعمًا أكبر من المتوقع للمحافظين والقومييين، وهو تيار قوي في السياسة التركية اشتد بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011. ويبدو أن كليجدار أوغلو حاول توظيف ذلك لصالحه إذ صعّد من لهجته تجاه اللاجئين في حملته بالجولة الثانية ووعد بترحيل "10 ملايين لاجئ" من تركيا إذا فاز.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
الأكراد و"أنهاء نظام الرجل الواحد"
حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أيد كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكن بعد ميل الأخير إلى اليمين للفوز بأصوات قومية، لم يسم الحزب كليجدار أوغلو صراحة لكنه دعا الناخبين إلى رفض "نظام الرجل الواحد" لأردوغان في جولة الإعادة. في الصورة امراة كردية تدلي بصوتها في الجولة الثانية للانتخابات.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
"حملة انتخابية غير متوازنة"
انتقد مراقبون قبل التصويت الأوضاع غير المتوازنة في مسار الحملة الانتخابية، حيث يتمتع أردوغان باستخدام موارد الدولة والهيمنة على الاعلام.
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بالصور- لقطات من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
نتائج أسرع
رئيس هيئة الانتخابات التركية قال إن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى، مبررًا ذلك بأن "الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط"، بعد أن كانت بين 4 في الجولة الأولى. وينتظر الملايين مثل هذه السيدة النتائج. م.ع.ح/ع.غ