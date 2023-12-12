انتهاء التصويت في الانتخابات المصرية والسيسي أبرز المرشحين

بعد تصويت استمر ثلاثة أيام، انتهت مرحلة ادلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئيسية، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

عند التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة (19,00 ت غ)، أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدار ثلاثة أيام ويبدو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة شبه محسوم، كما يرى مراقبون.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية مساء الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2023) عن الهيئة الوطنية للانتخابات، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع، تسجيل إقبال "غير مسبوق" من الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

وقالت هيئة الانتخابات مساء أمس الاثنين إن إقبال الناخبين وصل إلى 45 % مشيرة إلى أنه سيتخطى الإقبال في الانتخابات السابقة.

ونفت الهيئة ما تردد عن مد التصويت ليوم رابع، بحسب التلفزيون المصري الرسمي. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بلجنة الانتخاب، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" الإخبارية المصرية.

قالت هيئة الانتخابات مساء أمس الاثنين إن إقبال الناخبين وصل إلى 45 % مشيرة إلى أنه سيتخطى الإقبال في الانتخابات السابقة. صورة من: Mohamed Elshahed/Anadolu/picture alliance

قاض لكل صندوق

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.

وجرت انتخابات الرئاسة داخل مصر في 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية. وأشرف على انتخابات الرئاسة نحو 15 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق. وبلغ عدد الوسائل الإعلامية الدولية المتابعة للعملية الانتخابية نحو 115 وسيلة إعلامية ما بين صحف وقنوات ووكالات أنباء، وصدرت تصاريح لنحو 528 متابعا إعلاميا دوليا، وصدرت تصاريح لنحو 4218 متابعا إعلاميا محليا.

وأشرف على الانتخابات الرئاسية "4 منظمات دولية و62 منظمة وجمعية من المجتمع المدني المصري، يمثلهم 22540 متابعا، بخلاف 14 منظمة وجمعية أجنبية، يمثلهم 220 متابعًا"، وفق المصدر نفسه. كما تابعها "67 دبلوماسيا يمثلون 24 سفارة أجنبية بمصر، و77 وسيلة إعلامية مصرية، و109 وسائل إعلام أجنبية من 33 دولة يمثلهم 526 مُراسلًا صحفيًا، منهم 426 مقيمًا بمصر و100 زائرين "، وفق البيان ذاته.



منافسة مع مرشحين غير معروفين كثيرا

وخاض السباق، الذي ستعلن نتائجه الرسمية في 18 كانون الأول/ ديسمبر، إضافة الى السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من جماهير المصوتين وهم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ووصل السيسي، وزير الدفاع والقائد السابق للجيش، الى السلطة إثر إطاحته الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بأكثر من 96% من الأصوات.

وبعد ذلك أدخل تعديلا دستوريا لتصبح ولايته الثانية ست سنوات بدلا من أربع وليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.

ووصلت نسبة إقبال الناخبين على التصويت في 2018 إلى 40 %، بانخفاض من 5ر47 % في .2014 وتم انتخاب السيسي في عامي 2014 و 2018، وفي كلتا المرتين حقق فوزا ساحقا.

ماذا بعد الانتخابات؟

ويترقب المصريون إجراءات اقتصادية يؤكد الخبراء أنها ستتخذ بعد الانتخابات في محاولة لمواجهة الازمة الاقتصادية الحانقة التي تمر بها البلاد.

ويقترب معدل التضخم من 40% في مصر حيث يعيش قرابة 60% من ال 106 ملايين مصري حول خط الفقر.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، فيما تعاني البلاد من شح في العملات الأجنبية خصوصا بسبب تأثيرات الحرب الأوكرانية-الروسية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)