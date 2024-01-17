انتكاسة مفاجئة للتونسية أنس جابر أمام الروسية أندريفا

ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني عقب خسارتها أمام اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندريفا البالغة من العمر 16 عاما لتحقق الأخيرة أول انتصار لها على إحدى المصنفات العشر الأوائل.

ودعت أنس جابر بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مبكرا على يد اللاعبة الواعدة ميرا أندرييفا بينما تقدم الثنائي المرشح للفوز باللقب كوكو جوف ويانيك سينر في البطولة بفوزهما في الدور الثاني تحت الأمطار اليوم (الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني 2024). وتسببت الأمطار في ملبورن في تأخير بدء المنافسات على الملاعب الخارجية لأكثر من ثلاث ساعات لكن استمرت مواجهات بارزة تحت السقف المغلق في الملاعب الرئيسية الثلاثة.

ولا يمكن أن تلوم التونسية أنس المصنفة السادسة حالة الجو في هزيمتها المحرجة 6-0 و6-2 أمام الروسية الواعدة أندرييفا البالغة من العمر 16 عاما على ملعب رود ليفر. وقالت أندرييفا التي لا تزال تؤدي واجباتها المدرسية إلى جانب التدريب "ربما كانت هذه أفضل مباراة لي على الإطلاق. "في المجموعة الأولى لم أتوقع أنني سألعب بهذه الجودة. المجموعة الثانية أيضا لم تكن سيئة. كانت مباراة مذهلة، السعادة لا تسعني بالمستوى الذي أظهرته اليوم في الملعب".

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ولم تواجه البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة العاشرة أي صعوبة تذكر في مواجهتها بالدور الثاني مع لاعبة واعدة لتتغلب على روسية أخرى تبلغ من العمر 16 عاما هي ألينا كورنييفا 6-1 و6-2. وستختبر حاملة اللقب أرينا سبالينكا قدراتها أمام لاعبة ثالثة تبلغ من العمر 16 عاما هي التشيكية بريندا فروفيرتوفا في الفترة المسائية على ملعب رود ليفر. وكان سينر سعيدا لأن الأمطار أجبرت المنظمين على إغلاق السقف في ملعب مارجريت كورت خلال مباراته أمام ياسبر دي يونج.

ووصل المصنف الرابع، الذي غاب عن كل البطولات الاستعدادية لبطولة أستراليا هذا العام، إلى مستويات رائعة منذ نهاية الموسم الماضي خاصة على الملاعب داخل الصالات وسيطر على المواجهة أمام منافسه الهولندي الصاعد من التصفيات ليفوز 6-2 و6-2 و6-2.

وقال سينر "السقف مغلق، الأمر مختلف قليلا. أعشق هذه الأجواء. "لقد لعبت بشكل جيد جدا. أرسلت جيدا وأعدت الكرات بشكل رائع أيضا. كانت مباراة جيدة. الآن دعونا نرى ما ينتظرنا في الدور التالي".

وخفت الأمطار أخيرا وعاد السقف مفتوحا في مباراة الدور الثاني بين بطلة أمريكا المفتوحة كوكو جوف ومواطنتها الأمريكية كارولين دولهايد. وفي البداية بدا أن المصنفة الرابعة للسيدات ستسير على خطى سينر لكن دولهايد جرتها لمواجهة حقيقية واضطرت جوف للقتال حتى النقطة الرابعة لحسم المباراة لتفوز 7-6 و6-2.

وقالت جوف "كانت مباراة صعبة. إنها منافسة قوية. تلعب بشكل رائع وتطارد كل نقطة. "لم أظهر أفضل مستوياتي لكن هناك الكثير من التحسن الذي يجب أن أتطلع إليه في المباريات المقبلة".

وستواجه اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما في الدور المقبل مواطنتها أليشيا باركس التي تغلبت على ليلى فرنانديز، التي بلغت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة سابقا، 7-5 و6-4 في واحدة من أولى المباريات التي اكتملت على الملاعب الخارجية.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ)