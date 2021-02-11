انتقلت لسرداب المنزل.. توماس مولر يحكي تجربته مع كورونا

قال مهاجم فريق باير ميونيخ توماس مولر (31 عاما) إنه شعر بتوعك بعدما أصيب بفيروس كورونا في قطر قبيل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي فاز بها النادي البافاري على تيغريس المكسيكي (1/0) الشهر الماضي.وغاب الجناح عن التتويج باللقب السادس في موسم واحد في إنجاز تاريخي لبايرن، لأنه كان في الحجر الصحي، قبل أن يعود إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة لحجر نفسه في منزله في ميونيخ.

وكتب مولر في رسالة نشرها علنا "من أجل أن أتجنب نقل العدوى إلى زوجتي، بقيت في غرفة الضيوف في سرداب (منزلي) ولم أحتك مع أناس آخرين". وأردف "لحسن الحظ، كان لديّ مسار معتدل من المرض مع ظهور أعراض لمدة يومين أو ثلاثة، تشبه أعراض الانفلونزا".

وتناول مولر وجبات الطعام خلف لوح زجاجي شكّل فاصلاً بينه وبين زوجته. وقال "كان من الممتع تناول الطعام في ممر السرداب - لكن سارت الأمور بشكل جيد، كما اكتشفت".

وعاد مولر إلى تمارين بايرن الخميس الماضي بعد إجراء فحص طبي للتأكد من شفائه، وذلك بعدما أمضى أسبوعين في الحجر. وتكللت عودته بالنجاح، إذ مرر كرة حاسمة الى زميله الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما دخل في الشوط الثاني من مباراة الفوز على كولن (5/1) ضمن مباريات المرحلة 23.

وانضم زملاؤه في الفريق لاعبا الوسط ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز والمدافع الفرنسي بنجامان بافار إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الموسم.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)