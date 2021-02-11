 انتقلت لسرداب المنزل.. توماس مولر يحكي تجربته مع كورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

انتقلت لسرداب المنزل.. توماس مولر يحكي تجربته مع كورونا

كشف نجم بايرن ميونيخ توماس مولر عن معاناته بعد إصابته بفيروس كورونا. وروى مولر كيف أنه انتقل للعيش في غرفة الضيوف في سرداب منزله من أجل تجنب نقل الفيروس لزوجته، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.

توماس مولر

كشف نجم بايرن ميونيخ توماس مولر عن بعض من معاناته بعد إصابته بفيروس كورونا.

قال مهاجم فريق باير ميونيخ توماس مولر (31 عاما) إنه شعر بتوعك بعدما أصيب بفيروس كورونا في قطر قبيل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي فاز بها النادي البافاري على تيغريس المكسيكي (1/0) الشهر الماضي.وغاب الجناح عن التتويج باللقب السادس في موسم واحد في إنجاز تاريخي لبايرن، لأنه كان في الحجر الصحي، قبل أن يعود إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة لحجر نفسه في منزله في ميونيخ.

مختارات

هناك قائمة من الأسماء التي شطبت من حسابات مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، يوآخيم لوف من بينها توماس مولر وجيروم بواتينغ وكذلك ماريو غوتسه. لكن يبدو أن الأمور ليست محسومة على الأقل إذا ما تعلق الأمر بـ"الفتى الذهبي".

بعد فترة الفراغ التي مر منها توماس مولر، عاد مهاجم بايرن ميونيخ إلى سابق مستواه، مما جعل بعض الأصوات تطالب المدير الفني للمنتخب الألماني لإعادته لتشكيلة المانشافت. توني كروس نجم المنتخب الألماني حدد موقفه من عودة مولر.

وكتب مولر في رسالة نشرها علنا "من أجل أن أتجنب نقل العدوى إلى زوجتي، بقيت في غرفة الضيوف في سرداب (منزلي) ولم أحتك مع أناس آخرين". وأردف "لحسن الحظ، كان لديّ مسار معتدل من المرض مع ظهور أعراض لمدة يومين أو ثلاثة، تشبه أعراض الانفلونزا".

وتناول مولر وجبات الطعام خلف لوح زجاجي شكّل فاصلاً بينه وبين زوجته. وقال "كان من الممتع تناول الطعام في ممر السرداب - لكن سارت الأمور بشكل جيد، كما اكتشفت".

وعاد مولر إلى تمارين بايرن الخميس الماضي بعد إجراء فحص طبي للتأكد من شفائه، وذلك بعدما أمضى أسبوعين في الحجر. وتكللت عودته بالنجاح، إذ مرر كرة حاسمة الى زميله الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما دخل في الشوط الثاني من مباراة الفوز على كولن (5/1) ضمن مباريات المرحلة 23.

وانضم زملاؤه في الفريق لاعبا الوسط ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز والمدافع الفرنسي بنجامان بافار إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الموسم. 

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Fußball Bundesliga | FC Augsburg - VFB Stuttgart

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

  • Fußball Bundesliga | SC Freiburg - Hoffenheim

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

  • Deutschland Bundesliga FC Schalke 04 v TSG Hoffenheim | 3. Tor Matthew Hoppe

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

  • FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | Jubel Gladbach

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

  • Fußball Bundesliga | VfB Stuttgart - RB Leipzig

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga Schalke 04 v Bayern München | Tor 0:1 Müller

تقارير: توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية بسبب إصابته بكورونا 11.02.2021

النجم البافاري توماس مولر يغيب عن نهائي مونديال الأندية في قطر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وفق ما كشفت عنه مواقع رياضية.

Symbolbild WM Katar 2022

بين كورونا واستعدادات المونديال.. قطر تحتضن كأس العالم للأندية 01.02.2021

مرة أخرى، تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية بنسخة مثيرة تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة ممثلين للكرة العربية هما الدحيل القطري والأهلي المصري.

FIFA Club World Cup Qatar 2020 | FC Bayern Muenchen v Tigres UANL - Pokalsieger

بايرن يفوز بكأس العالم للأندية ويتوج بالسداسية التاريخية 11.02.2021

توج بايرن ميونخ الالماني، بطل أوروبا، بلقب النسخة السابعة عشرة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بتغلبه على تيغريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة المقامة في قطر. وبذلك حقق العملاق البافاري السداسية التاريخية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

انتقلت لسرداب المنزل.. توماس مولر يحكي تجربته مع كورونا

بوندسليغا ـ بايرن يتشبث بالصدارة ودورتموند يكافح للتأهل أوروبيا

لايبزيغ يتجاوز فولفسبورغ بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا

دورتموند يطيح بمونشنغلادباخ ويتأهل للمربع الذهبي لكأس ألمانيا

نجم كرة السلة السابق ديفيس يهاجم إبراهيموفيتش ويتهمه بـ"الغباء"

اعتقالات إثر مداهمة الشرطة الإسبانية لمقر نادي برشلونة