انتقلت لسرداب المنزل.. توماس مولر يحكي تجربته مع كورونا

قال مهاجم فريق باير ميونيخ توماس مولر (31 عاما) إنه شعر بتوعك بعدما أصيب بفيروس كورونا في قطر قبيل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي فاز بها النادي البافاري على تيغريس المكسيكي (1/0) الشهر الماضي.وغاب الجناح عن التتويج باللقب السادس في موسم واحد في إنجاز تاريخي لبايرن، لأنه كان في الحجر الصحي، قبل أن يعود إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة لحجر نفسه في منزله في ميونيخ.
وكتب مولر في رسالة نشرها علنا "من أجل أن أتجنب نقل العدوى إلى زوجتي، بقيت في غرفة الضيوف في سرداب (منزلي) ولم أحتك مع أناس آخرين". وأردف "لحسن الحظ، كان لديّ مسار معتدل من المرض مع ظهور أعراض لمدة يومين أو ثلاثة، تشبه أعراض الانفلونزا".
وتناول مولر وجبات الطعام خلف لوح زجاجي شكّل فاصلاً بينه وبين زوجته. وقال "كان من الممتع تناول الطعام في ممر السرداب - لكن سارت الأمور بشكل جيد، كما اكتشفت".
وعاد مولر إلى تمارين بايرن الخميس الماضي بعد إجراء فحص طبي للتأكد من شفائه، وذلك بعدما أمضى أسبوعين في الحجر. وتكللت عودته بالنجاح، إذ مرر كرة حاسمة الى زميله الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما دخل في الشوط الثاني من مباراة الفوز على كولن (5/1) ضمن مباريات المرحلة 23.
وانضم زملاؤه في الفريق لاعبا الوسط ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز والمدافع الفرنسي بنجامان بافار إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الموسم.
ع.ش/أ.ح (أ ف ب)
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مساعدة مهنية؟
تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
حلاقة حديثة؟
فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
توعية ماينز
وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
غلادباخ.. خدمة ذاتية
كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
النموذج السويدي
لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
"ذيل الحصان"
أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
الطول المثالي؟
حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
ضفائر طويلة
أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
لا مخاوف
لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا